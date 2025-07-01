Hayasızlığa altı gözaltı

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş da Leman dergisini lanetledi. Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ve Hz. Musa (a.s.)’a karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Yapılan bu alçakça saygısızlığın hesabı Hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sorulmalı, sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Geçmiş yayınlarında da aynı şekilde Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez.”