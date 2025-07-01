Hayasızlığa altı gözaltı

Provokatif çizimleri ile tanınan Leman dergisi yine bir alçaklığa imza attı. Dergi, Peygamber Efendimizi (sav) ve Hz. Musa'yı (as) bombalanan şehirlerin üzerinde çizdi. Derginin 6 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Provokatif çizimleri ile tanınan Leman dergisi yine bir alçaklığa imza attı. Dergi, Peygamber Efendimizi (SAV) ve Hz. Musa'yı bombalanan şehirlerin üzerinde el sıkışırken çizdi.
Büyük tepki toplayan hayasızlık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile derginin Genel Yayın Yönetmeni olan 2 kişi, derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, imtiyaz sahibi, bir dergi yöneticisi ve karikatürü çizen dergi çalışanı D.P olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı ve derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alındı. Hayasızlığa sosyal medyada tepkiler yükselirken Beyoğlu’ndaki dergi binası önünde toplanarak tepki gösterdi. Siyasetçilerde saygısızlığı lanetledi
ASLA KABUL EDİLEMEZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa’daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz."
FIRSAT VERİLMEYECEK
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir."
Hak ettikleri cezayı almalılar
- Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş da Leman dergisini lanetledi. Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ve Hz. Musa (a.s.)’a karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Yapılan bu alçakça saygısızlığın hesabı Hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sorulmalı, sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Geçmiş yayınlarında da aynı şekilde Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez.”