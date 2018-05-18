Haydi Yenikapı’ya

'İnsanlık adına İstanbul ayakta' sloganıyla Yenikapı'yı dolduracak milyonlar, siyonist barbarlığı tel'in edecek. Büyük buluşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Yüzlerce sivil toplum kuruluşunun da yeralacağı etkinlik bugün saat 16'da başlayacak.

Dev Kudüs mitingine İHH İnsani Yardım Vakfı başta olmak üzere Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Semerkand Vakfı, 15 Temmuz Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Hak- İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen'in katılımı bekleniyor. Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesi için İstanbul'a gelecek olan üye ülkelerin devlet başkanları ile bakanlarının da Yenikapı'ya gelmeleri sürpriz olmayacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin başta olmak üzere çok sayıda liderin mitinge gelip vatandaşlara destek vermesi bekleniyor.

GÜNDEM Yeni bir destan için