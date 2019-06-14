Haymana’dan yatırım daveti

Haymana’nın tanıtım çalışmalarını anlatan Başkan Turgut, Haymana kaplıcalarının “Dünyanın En İyi Termal Suyu” olarak tescillendiğini ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle hazırladıkları projeyle tanıtım atağına kalktıklarını ifade etti.
Turgut, böylesine önemli potansiyeli olan Haymana’ya yatırımcıları beklediklerini belirterek Hisarcıklıoğlu’ndan bu konuda destek istedi.
Başkan Özdemir Turgut’u uzun yıllardır tanıdığını belirten Hisarcıklıoğlu Turgut’un Haymana’da önemli işlere imza atacağını belirtti.