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Hayvan sahiplenme kolaylaşıyor

Meclis gündemine alınan başıboş sokak köpekleri düzenlemesi ile hayvan refahı da ön plana alındı. Düzenleme ile başıboş hayvanlara sağlıklı barınma koşullarının önü açıldığı gibi sahiplenme işlemleri de basitleştiriliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:32 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kamuoyunda merakla beklenen başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis gündemine alındı. Düzenleme insanlar kadar köpeklerin de sağlığını koruyacak. Sokaklarda elverişsiz şartlarda yaşamak zorunda kalan ve normal ömürlerinin çok altında bir hayat süren başıboş köpeklerin sahiplendirilmesi, teklifin yasalaşmasından sonra daha kolaylaşacak. Mahalli idarelerin bu hayvanlar için gerekli barınma şartlarını sağlamasının da önü açılacağı için 2028 sonuna kadar sokak köpeği ya da başıboş köpek kavramı tümüyle gündelik hayattan çıkmış olacak.

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Düzenlemeyle, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 4 milyon 800 binden fazla başıboş köpeğin sahiplendirilmesi ve barınaklarda koruma altında tutulması dahil pek çok tedbir devreye alınacak. Yasa teklifiyle evcil olarak bakılan kedi, köpek ve gelinciklerin sahiplendirilmesine dair beyannamede de değişikliğe gidilecek. Evcil olarak beslenen ya da sahiplendirilecek olan gelinciklere de 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimlik kartı verilmesi zorunlu olacak. Kuduz dışındaki bulaşıcı hastalıkların da önüne geçilmesini sağlayacak düzenleme ile salgın hastalık vakalarının sıfıra inmesi bekleniyor.



#sokak hayvanları
#Köpek
#Düzenleme
#Toplum
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