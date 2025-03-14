Hazine arazileri üzerinden kamuyu zarara uğratanlara operasyonda 15 tutuklama.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Bismil ilçesindeki 57 bin 317 dekar Hazine arazisi için sahte kira sözleşmesi hazırlayıp, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı yaptıran ve bu yolla devletten destek alanlara yönelik soruşturma başlattı. 176 şüphelinin söz konusu tarihlerde devletten güncel değeri 70 milyon TL'yi aşan destek aldıkları, bunun 13 milyon TL'sini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ndeki bazı memurlara rüşvet olarak gönderdikleri belirtildi.