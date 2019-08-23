HDP binasında yakalanan şüpheli tutuklandı HDP binasında yakalanan şüpheli tutuklandı Kadıköy'de 20 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasını yasa dışı şekilde protesto eden gruba müdahale sırasında, ara sokaklarda yolları kapatarak çöp konteynerlerini deviren şüphelilere tepki gösteren D.K'yı yaralayan ve HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin terör örgütü PKK ile ilgili suç kaydı da bulunuyordu.

Haber Merkezi 23 Ağustos 2019, 20:48 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019, 21:04 AA