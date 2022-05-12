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POLİTİKA

HDP Canan Kaftancıoğlu'na arka çıktı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti. Kaftancıoğlu'nun hüküm giymesinin ardından CHP'nin ittifak ortağı HDP'den art arda destek açıklamaları yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Canan Kaftancıoğluna arka çıktı
Canan Kaftancıoğlu

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

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HDP, KAFTANCIOĞLU'NA ARKA ÇIKTI

Gelişme sonrası CHP'nin ittifak ortağı HDP'den art arda destek açıklamaları yapıldı.

Kaftancıoğlu'nun hüküm giymesini eleştiren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Bu karar yargının değil siyasal erkin verdiği bir karardır" dedi.

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"ÖRGÜTLEYİCİ KADINI GÖZDEN KAÇIRAMAZSINIZ"

HDP vekili Filiz Kerestecioğlu ise, "Kendisini ilk Toplumsal Bellek Platformu aileleriyle yaptığı zaman tanıdım ve dost bildim. Mücadeleci, örgütleyici bir kadını zalimler asla gözden kaçırmaz! Ama zulümle abad olamayacaksınız. Bu ülkeyi kadınlar birlikte aydınlığa çıkaracağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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