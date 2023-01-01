HDP, CHP’lilerin oy vereceği bir aday çıkaracak

HDP, adayını açıklamada geciken 6’lı Masa üzerinde baskı oluşturmak için uyarı niteliğindeki mesajlardan sonuç alınamadığını gördüğü için CHP’ye dönük telkinlerini sıklaştırdı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ‘Adayımız ikinci turda yarışacak nitelikte olacak’ mesajının altında yatan uyarının CHP Genel Merkezine dönük olduğu iddiasına HDP kaynakları, “CHP içinden de oy alma potansiyeli taşıyan bir adayın HDP Genel Merkezi’nin gündeminden hiç düşmediğini” söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için TBMM’deki gazetecilerle buluşan HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç’a seçime kendi adaylarıyla girme olasılığı sorulmuştu. Beştaş, “Neden hep bizim kimi destekleyeceğimiz konuşuluyor. Belki onlar bizi destekleyecekler” derken, Oluç ise 6’lı Masa’nın olası cumhurbaşkanı adayı için konuşmayacaklarını vurgulayarak, “Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri” demişti. Buldan daha öncede HDP’nin kendi adayı ile seçimlere gireceğini ifade etmiş, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise 6’lı Masa’nın adayını görmeden karar açıklamayacaklarını vurgulamıştı.