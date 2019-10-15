HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’dan polise tehdit: ‘Farklı eylemlerimiz olur’ Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek ve terör örgütü PYD propagandası yapmak için bir araya gelen HDP’li gruba emniyet güçleri geçit vermedi. HDP Diyabakır Milletvekili Dersim Dağ, “Burada konuşmamızı engellemeniz farklı eylemlere neden olur” diyerek polis ekiplerini tehdit etti.

Haber Merkezi 15 Ekim 2019, 14:30 Son Güncelleme: 15 Ekim 2019, 14:39 Yeni Şafak