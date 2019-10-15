HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’dan polise tehdit: ‘Farklı eylemlerimiz olur’

Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı’yla darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK, bölgedeki tüm uzantılarına ‘ayaklanın’ çağrısı yaptı.
Şehir yapılanması Türkiye’de felç olan örgüt, manevra kabiliyeti bulamazken HDP teşkilatları PYD lehine gösteri yapmak için harekete geçti.
Terör propagandasına geçit vermeyen emniyet teşkilatıyla HDP’liler karşı karşıya geldi.
Diyarbakır’da terör örgütü PYD propagandası yapmak için toplanan kalabalığa polis ekipleri geçit vermedi.
Bu duruma sinirlenen HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, emniyet mensuplarını tehdit etti. Dağ şu ifadeleri kullandı:
- “Bizim burada oturmamız bu halkı bu insanları gerginleştirmez. Ama sizin bunu yasaklamanız, bu kenti gerginleştirir. Çok daha kötü sonuçlara yol açar. Çok daha farklı eylem tarzlarına yol açar”.