Gündem HDP gizli bilgileri açıklayacaktı
POLİTİKA

HDP gizli bilgileri açıklayacaktı

TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve HDP'li vekil Rıdvan Tosun arasında tartışma çıktı. Tosun, açıklanması yasak olan ve basına kapalı yapılan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda açıklanan bilgileri anlatmaya çalıştı. Soylu HDP sıralarına dönerek, “ Siz hainsiniz, casussunuz, ajansınız” dedi.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
HDP gizli bilgileri açıklayacaktı
TBMM.

TBMM Genel Kurulu’nda 2023 bütçe görüşmelerinde partisi adına konuşan HDP Mersin vekili Rıdvan Turan, açıklanması yasak olan ve basına kapalı yapılan Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda açıklanan bilgileri anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Açıklayamazsınız, açıklayamazsınız. Güvenlik Komisyonundaki bilgileri açıklayamazsınız” dedi. Bunun üzerine Genel Kurul’da tansiyon daha yükseldi. Soylu’nun ayağa kalkması sonrası TBMM Meclis Grup Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Bu sırada Soylu, HDP sıralarına dönerek, “Siz hainsiniz, casussunuz, ajansınız” dedi.

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