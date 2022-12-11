HDP gizli bilgileri açıklayacaktı

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Kendi adıma son kez destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele’nin sembolü Samsun’dan siyasi yürüyüşüne ilişkin anlamlı mesajlar verdi. Erdoğan, “İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” dedi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Bu kardeşiniz 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Nedir o ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri geç. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz” diye konuştu.