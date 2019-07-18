Gündem HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlüye terör tutuklaması
KARS

HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü'ye terör tutuklaması

HDP Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklandı. Özlü, terör operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla Özlü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özlü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kağızman ilçesinde bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen Özlü, 4 Nisan 2019'da da gözaltına alınmıştı.

Resmen Galatasarayda

Resmen Galatasaray'da

​Sarı kırmızılı kulüp yıldız futbolcunun maliyetini açıkladı.
NATOyu zaafa uğratacak

NATO'yu zaafa uğratacak

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 yorumu.
Yaptırım düşünmüyorum

Yaptırım düşünmüyorum

​ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması.
İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail olunca özgürlük yok!

İsrail şiddetini anlatan videoyu beğenen diplomat hedefte.
Planlı terör saldırısı

Planlı terör saldırısı

IKYB, Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Yol haritamız netleşiyor

Yol haritamız netleşiyor

'F-35 olmadan neler yapabiliriz?' sorusu yanıtını buldu.
Kartal AİHL'de<br>gelenek bozulmadı

Kartal AİHL'de
gelenek bozulmadı

​2019 YKS'de Türkiye dereceleri art arda geldi.
TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

'Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarını yerinde buluyoruz.'

Taziye telefonu

Taziye telefonu

​Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi diplomat, şehit edilmişti.

Rahatsızlığı<br> dile getirdi

Rahatsızlığı
dile getirdi

İbrahim Kalın, Bolton ile F-35'leri görüştü.
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

​Adaylar, tercihlerini 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

İlk 6 ay içerisinde 88,2 milyar dolar seviyesine çıktı.
İstanbul'da<br> yol çöktü

İstanbul'da
yol çöktü

Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşanıyor.
Anlaşmada yeri yok

Anlaşmada yeri yok

​Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.