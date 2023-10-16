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HDP kongresinde Öcalan paçavrasını açanlardan biri tutuklandı

HDP kongresinde terör örgütü PKK/KCK elebaşının posterini açmaktan gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17:16 . 16/10/2023 Pazartesi
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HDP kongresi

HDP kongresi

2023 seçimlerinin ardından yenilgiye uğrayan tarafta değişim esintileri yaşanmaya devam ediyor.


Büyük seçimlerde yenilgilerine bir yenisini ekleyen muhalefetin gizli ortağı da değişimden nasibini aldı.


PKK'nın siyasi ayağı HDP olağan kongresini gerçekleştirdi.


Ankara'da düzenlenen kongrede partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.


Partinin yeni eş başkanları ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu.


Öcalan paçavrası açıldı


Bir diğer yandan HDP'nin kongresinde yine PKK sempatizanları belirdi.


Kongrede terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Cezaevini boyladı


Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, şüpheli A.Y. tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.


Hakim tarafından sorgulanan şüpheli A.Y., "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#HDP
#kongre
#Öcalan
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