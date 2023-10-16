HDP kongresinde Öcalan paçavrasını açanlardan biri tutuklandı

2023 seçimlerinin ardından yenilgiye uğrayan tarafta değişim esintileri yaşanmaya devam ediyor.

Büyük seçimlerde yenilgilerine bir yenisini ekleyen muhalefetin gizli ortağı da değişimden nasibini aldı.

Ankara'da düzenlenen kongrede partinin adı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi.

Partinin yeni eş başkanları ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan oldu.