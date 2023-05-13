HDP mitinginde konuşan Başak Demirtaş öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti

Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenen HDP mitinginde bir kez daha hem HDP'ye hem Kılıçdaroğlu için oy istedi. Burada yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz eden Demirtaş, skandal ifadelere yer verdi. HDP'lilere seslenen Demirtaş şöyle konuştu: