HDP mitinginde konuşan Başak Demirtaş öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti

Başak Demirtaş, HDP'nin mitinginde öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti.
Tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP mitinglerinde terör örgütü elebaşları lehine sloganların eşliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemeye devam ediyor.
Başak Demirtaş teröristlere 'evlatlarımız' dedi
Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenen HDP mitinginde bir kez daha hem HDP'ye hem Kılıçdaroğlu için oy istedi. Burada yaptığı konuşmada öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz eden Demirtaş, skandal ifadelere yer verdi. HDP'lilere seslenen Demirtaş şöyle konuştu: