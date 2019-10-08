Gündem HDP önünde eylem yapan baba Teröristler 20 bin lira aldı, oğlumu da vermedi
DİYARBAKIR

HDP önünde eylem yapan baba: Teröristler 20 bin lira aldı, oğlumu da vermedi

HDP önünde eylem yapan baba: Teröristler 20 bin lira aldı, oğlumu da vermedi

Ağrı'daki evinin kapısına kilit vurup, geldiği Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan oğlu Ömer için HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan çoban Salih Gökçe, oğlunu geri almak için teröristlere 20 bin lira para verdiğini söyledi. Gökçe "Bazen gizli numaradan biri arıyor. Ben konuşuyorum, ağlıyorum telefonu kapatıyor, tekrar arıyor. Orada olduğunu biliyorum, bana bulunduğu yerin sesleri geliyor, dinlettiriyorlar sadece" dedi.

Haber Merkezi DHA
Salih Gökçe, kaçırılan oğlunu geri almak için teröristlere 20 bin lira para verdiğini söyledi.
Salih Gökçe, kaçırılan oğlunu geri almak için teröristlere 20 bin lira para verdiğini söyledi.

Ağrılı Salih Gökçe'nin oğlu Ömer Gökçe (24), 5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı ve askere gitmek için hazırlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp, Suriye’ye götürüldü. Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıtoklu köyünde tek başına yaşayan ve çobanlık yaparak geçini sağlayan Salih Gökçe, 17 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

"Beni kamplarda gezdirdiler"

Baba Gökçe, Ömer'in Suriye'nin Kobani kentine gezmek amaçlı götürüldüğünü ardından da terör örgütü PKK/PYD tarafından 30 kişiyle birlikte kaçırıldığını anlattı.

DHA
Ağrılı Salih Gökçe'nin oğlu Ömer Gökçe (24), 5 yıl önce İstanbul’da çalıştığı ve askere gitmek için hazırlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp, Suriye’ye götürüldü.

Oğlunu bulmak için Kobani'ye gittiğini ifade eden baba, burada görüştüğü teröristlerin kendisinden 20 bin lira talep ettiğini kaydetti.

4 çocuk babası Salih Gökçe, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gittim. Akçakale’den beni Suriye’ye geçirdiler. Teröristler benden '5 bin lira ver, senin oğlunu vereceğiz' dediler. Parayı verdikten sonra kampları gezdik, gittiğimiz kampın etrafını dolaştırdılar, meğerse çocuğum oradaymış ama haberim yok. Ertesi gün yine gittik bu defa 15 bin lira istediler yine verdim. Oradayken bir bomba patladı beni gönderdiler. Bazen gizli numaradan biri arıyor. Ben konuşuyorum, ağlıyorum telefonu kapatıyor, tekrar arıyor. Orada olduğunu biliyorum, bana bulunduğu yerin sesleri geliyor, dinlettiriyorlar sadece" dedi.

DHA
Salih Gökçe, 17 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı.

"Kapımı kilitledim, ağlaya ağlaya boynumu büke büke geldim"

Halen bir oğlunun askerde olduğunu, bir oğlunun da İstanbul'da çalıştığını ifade eden baba Gökçe, kızının ise Rize'de üniversite okuduğunu söyledi. Oğlu Ömer'in gelmesi için çağrı yapan baba, şöyle konuştu:

  • "Ömer'im kınalı kuzum, kurban olayım sana, bak iki ayaklı kurtlar seni götürdü. Senin bir kardeşin askerdi. Diğeri de şimdi asker. Benim sesimi duyuyorsan gel ne olur. Bak anneniz yok. 16 senedir ben evlenmedim, yavrularıma üvey anne bakmasın diye. Ben sizi büyüttüm, aç kaldım, susuz kaldım, şimdi seni bana versinler, deseler kendini ateşe at, vallahi kendimi atarım, yeter ki evine dön gel.

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Kapıyı kilitledim geldim Ömer. Sen gel ben çalışıp yine size bakarım. Kapımı kilitledim ağlaya ağlaya boynumu büke büke geldim. Hiçbir zaman bizim kapımız kilitlenmemişti. Evin kapısını kilitledim bıraktım. Köyde komşulara teslim etmişim, komşular da gidip bakar mı bakmaz mı bilmiyorum."

DHA
Salih Gökçe, Diyarbakır’a gidince, Ağrı'da Aşağıtoklu köyündeki tek katlı evinin kapısı da kilitli kaldı.

Aşağıtoklu köyünde umutlu bekleyiş

Salih Gökçe’nin yaşadığı Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağıtoklu köylüleri de güzel haber bekliyor. Eşi Zübeyde Gökçe’den 15 yıl önce boşanan Salih Gökçe, çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. Gökçe, Diyarbakır’a gidince 75 haneli 400 nüfuslu köydeki tek katlı evinin kapısı da kilitli kaldı. Salih Gökçe’nin kuzeni Ahmet Cengiz, güzel haber beklediklerini söyledi. Cengiz, Gökçe'nin büyük zorluklarla çocuklarını büyüttüğünü belirtti.

Salih Gökçe’nin oğlu Murat’ın askerde, İbrahim’in İstanbul’da çalıştığını, kızı Sibel’in ise Rize’de üniversiteyi okuduğunı aktaran Muhtar Hakkı Demir de şunları söyledi:

“Eşi ile ayrıldıklarında çocukları çok küçüktü. Salih hepsini kendisi büyüttü. evlatlarına hem annelik hem de babalık yaptı. Salih çobanlık yaparak onları büyüttü. Maddi durumları kötüydü. Bu yüzden Ömer, İstanbul’a çalışmaya gitti, bir türlü haber alınamadı. Diyarbakır’da eyleme gidince, durumu öğrendik. Hayatını çocuklarına adadı. İnşallah evin kapısından birlikte girerler."

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