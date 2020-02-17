Gündem HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son
DİYARBAKIR

HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan baba Melik Aslan, polisin ikna çalışmasıyla evladına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Evlat nöbeti, 168. gününde devam ediyor.
Evlat nöbeti, 168. gününde devam ediyor.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışması sonucu evladıyla bir araya geldi.

Diyarbakır HDP İl Binası önünde 168 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.

Erzurum İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Melik Aslan'ın oğlu Volkan Aslan olduğu belirlendi.

Volkan Aslan'ın 6 yıl önce teröristlerce dağa kaçırıldığı öğrenildi.

Aslan ile Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 8'e ulaştı.

AFAD açıkladı: Depremzedeler için 99,4 milyon lira yardım toplandı
GÜNDEM
AFAD açıkladı: Depremzedeler için 99,4 milyon lira yardım toplandı
İdlibde ateşkes süreci

İdlib'de ateşkes süreci

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaştı.
Erdoğan işe aldı diye...

'Erdoğan işe aldı' diye...

22 yıldır İBB'de çalışıyordu, SMS'le kovuldu.
Bu pazar seçim olsa...

Bu pazar seçim olsa...

Son araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.
4.2'lik depremde çöktü

4.2'lik depremde çöktü

6 katlı bina büyük depremde hasar görmüştü.
15 dakikada <br>tespit ediyor

15 dakikada
tespit ediyor

Çin'de bir üniversite koronavirüsü tespit eden kit geliştirildi.
150 araçlık sevkiyat

150 araçlık sevkiyat

İdlib'deki gözlem noktalarına gönderildiler.

Türkler<br>akın ediyor

Türkler
akın ediyor

Açılan firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!

250 TIR domates çöpe gidebilir

250 TIR domates çöpe gidebilir

Araçlar 10 gündür Rusya sınırında bekliyor.
Yeni torba<br>yasa geliyor

Yeni torba
yasa geliyor

​İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
81 ilde<br>6 gün sürecek

81 ilde
6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL<br>fazla verdi

21,5 milyar TL
fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkes<br>hattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

​Galatasaray'dan sürpriz Mustafa Kapı kararı.
Hem ofis hem de ev<br>olarak kullanmış

Hem ofis hem de ev
olarak kullanmış

​Ölen İngiliz eski istihbaratçının Karaköy'deki evi görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.