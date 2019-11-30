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DİYARBAKIR

HDP PKK’ya destek veriyor

Çocukları HDP tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen 57 ailenin evlat nöbeti sürüyor. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminde 88 gün geride kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

Yeğeni Emrah’ı bekleyen Muhittin Avunan “HDP, PKK’ya destek veriyor. Bir insan bir şeyini nerede kaybederse orada arar. Biz niye buradayız? Çünkü bizim çocuklarımız HDP aracılığıyla kaçırıldı. HDP’liler gelsin ‘PKK terör örgütüdür’ desin, PKK’yı lanetlesinler. Onlardan bunu istiyoruz. Bu kadar çocuğu kim gelip götürdü? Hepsi HDP aracılığıyla götürüldü. HDP olmasa, PKK Türkiye’de hiçbir olay yapamaz” dedi. Kızı Mekiye’nin polis olmak istediğini anlatan anne Hüsniye Kaya ise “Bu zalimler bırakmadı. Kızım küçüktü, alıp götürdüler. Kızım gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Anneler, gelin bize destek verin. Rica ediyorum heyet kurun, belki çocuklarımızı getirirsiniz” diye konuştu. Diğer anne-babalar da evlatlarına seslenerek teslim olmaları çağrısı yaptı. Gönül Mimarları İnisiyatifi öncülüğünde, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler ailelere destek ziyaretinde bulundu. İnisiyatifin Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, HDP’ye tepki gösterdi: “Eğer bu zulme ve eziyete devam ederseniz anaların gözyaşlarında boğulacaksınız.”

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