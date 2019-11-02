Gündem HDP Sözcüsü Kubilaydan ittifakta kriz çıkaracak açıklama CHP DEAŞa destek verdi
POLİTİKA

HDP Sözcüsü Kubilay'dan ittifakta kriz çıkaracak açıklama: CHP DEAŞ'a destek verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "İçimiz yana yana evet diyeceğiz" sözleriyle nitelendirdiği tezkere oylamasının HDP kanadında yankıları sürüyor. HDP Sözcüsü Kubilay, söz konusu oylama dolayısıyla CHP'yi terör örgütü DEAŞ'a destek vermekle suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Sözcüsü Günay Kubilay
HDP Sözcüsü Günay Kubilay

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, HDP İstanbul İl Örgütü binasında basın toplantısı düzenledi. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'i isimlere değinen Kubilay, yargı sürecini eleştirerek uygulamalara karşı çıktı.

Barış Pınarı Harekatı öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Tezkereye içimiz yana yana ‘evet’ diyeceğiz
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Barış Pınarı Harekatı öncesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: Tezkereye içimiz yana yana ‘evet’ diyeceğiz

HDP'li Buldan'dan CHP'ye ittifak sitemi: İstanbul'da aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz
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HDP'li Buldan'dan CHP'ye ittifak sitemi: İstanbul'da aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz

TBMM'de oylanan ve Mehmetçiğe Barış Pınarı Harekatı yolunu açan tezkere görüşmesiyle ilgili konuşan Kubilay, CHP'ye sert ifadelerle yüklendi.

PKK elebaşı Ok: CHP İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttu
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PKK elebaşı Ok: CHP İstanbul'u, Mersin'i, Adana'yı HDP sayesinde aldığını çabuk unuttu

HDP’li vekil Özel’den ‘millet ittifakı’ açıklaması: Bize ‘Neden İyi Parti’yle bir araya geliyorsunuz’ diyorlar. Önce iktidarı durduralım sonra Maraş’ın Çorum’un hesabını soracağız
GÜNDEM
HDP’li vekil Özel’den ‘millet ittifakı’ açıklaması: Bize ‘Neden İyi Parti’yle bir araya geliyorsunuz’ diyorlar. Önce iktidarı durduralım sonra Maraş’ın Çorum’un hesabını soracağız

HDP'li sözcü şu ifadeleri kullandı:

"Başta CHP merkezi olmak üzere, modern ve seküler bir Ortadoğu tahayyül eden HDP dışındaki parlamento içi muhalefet partilerinin iktidar tezkeresine verdikleri destek, aynı zamanda orada inşa edilen demokratik modernizme ve sekülerizme karşı DEAŞ barbarlığına verdikleri bir destektir".

HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
OYNAT 00:31
HDP'den İyi Parti'ye: Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz
TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?' dedi.


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