HDP Sözcüsü Kubilay'dan ittifakta kriz çıkaracak açıklama: CHP DEAŞ'a destek verdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "İçimiz yana yana evet diyeceğiz" sözleriyle nitelendirdiği tezkere oylamasının HDP kanadında yankıları sürüyor. HDP Sözcüsü Kubilay, söz konusu oylama dolayısıyla CHP'yi terör örgütü DEAŞ'a destek vermekle suçladı.
HDP Sözcüsü Günay Kubilay, HDP İstanbul İl Örgütü binasında basın toplantısı düzenledi. Terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'i isimlere değinen Kubilay, yargı sürecini eleştirerek uygulamalara karşı çıktı.
TBMM'de oylanan ve Mehmetçiğe Barış Pınarı Harekatı yolunu açan tezkere görüşmesiyle ilgili konuşan Kubilay, CHP'ye sert ifadelerle yüklendi.
HDP'li sözcü şu ifadeleri kullandı:
"Başta CHP merkezi olmak üzere, modern ve seküler bir Ortadoğu tahayyül eden HDP dışındaki parlamento içi muhalefet partilerinin iktidar tezkeresine verdikleri destek, aynı zamanda orada inşa edilen demokratik modernizme ve sekülerizme karşı DEAŞ barbarlığına verdikleri bir destektir".