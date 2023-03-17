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Gündem

HDP ziyareti ertelendi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyareti erteledi. HDP'den yoğunluk nedeniyle ertelendi açıklaması gelirken kulislerde, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şehitler Günü’nde gerçekleştirilecek olan ziyaretin kamuoyunda tepki oluşturmasından çekinildiği ifade ediliyor.

04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP Genel Merkezi’ne yapacağı ziyaret ertelendi. HDP’den, “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” açıklaması yapıldı. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te HDP Genel Merkezi’nde Eş Genel başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecekti. Kulislerde, görüşmenin 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şehitler Günü’nde gerçekleştirilecek olmasının kamuoyunda oluşturacağı tepkiden çekinildiği için ileri bir tarihe ötelendiği ifade ediliyor.




#CHP
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mithat Sancar
4 saat önce
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HDP ziyareti ertelendi
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