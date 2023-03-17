HDP ziyareti ertelendi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP Genel Merkezi’ne yapacağı ziyaret ertelendi. HDP’den, “Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir” açıklaması yapıldı. Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te HDP Genel Merkezi’nde Eş Genel başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecekti. Kulislerde, görüşmenin 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şehitler Günü’nde gerçekleştirilecek olmasının kamuoyunda oluşturacağı tepkiden çekinildiği için ileri bir tarihe ötelendiği ifade ediliyor.