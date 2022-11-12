HDP'den 6'lı masaya rest: Seçime yeni ittifakla hazırlanıyoruz

HDP'li Pervin Buldan, Erzurum'un Karayazı ilçesinde açıklamalarda bulundu. Buldan, burada yaptığı konuşmada seçime yeni bir ittifakla hazırlandıklarını söyledi.

"BİZİM ÜÇÜNCÜ YOLUMUZ VAR"

Buldan şu ifadeleri kullandı:

"2 ittifak var, bu iki ittifakın başta Kürt sorunu olmak üzere ülkenin sorunlarını asla çözecek bir yerden baktığını görmüyoruz. Her iki ittifak, Alevi, Kürt demokrasi, kadın ve gençlerin sorunları ile geleceğine dair hiçbir somut adım atmadılar ve bunlara dair somut proje ortaya koymuyorlar.

Başta Kürtler, bu ülkede ötekileştirenler, bu iki ittifaka mahkum ve mecbur değildir. Bizim üçüncü yolumuz var. Emek ve özgürlük dediğimiz yeni bir ittifakımız var. Bunun içinde demokratik siyaset yapan HDP ve diğer partiler var. Seçimlere bunlarla hazırlanıyoruz."

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