Gündem İYİ Partiden HDPli Buldanın Kürt düşmanı çıkışına tepki İlkesiz ve seviyesiz gölge oyunu
POLİTİKA

İYİ Parti'den HDP'li Buldan'ın 'Kürt düşmanı' çıkışına tepki: İlkesiz ve seviyesiz gölge oyunu

AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesi üzerinde İYİ Parti ve HDP arasında başlayan tartışma büyüyor. HDP'li Pervin Buldan'ın Meral Akşener'e "Kürt düşmanısın" demesinin ardından İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada "Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz." denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partiden HDPli Buldanın Kürt düşmanı çıkışına tepki: İlkesiz ve seviyesiz gölge oyunu
Foto/arşiv

HDP'li Pervin Buldan, AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesini ‘kumpanya’ olarak nitelendirilen Meral Akşener'e "Kürt düşmanısın" demişti.

Buldan, "6’lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"İLKESİZ VE SEVİYESİZ GÖLGE OYUNU"

Buldan'ın bu açıklamalarına İYİ Parti'den sert tepki geldi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz. Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz. İYİ Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e sert sözler: Kürt düşmanısın
GÜNDEM
Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e sert sözler: Kürt düşmanısın
Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray gol oldu yağdı

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.
Bunun adı vicdansızlık

Bunun adı vicdansızlık

​Konya'da sokakta battaniyeye sarılı bir haftalık bebek bulundu.
Bakan Soyludan İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki davaya ilişkin açıklama: Bana açılmış bir dava değil, benim açtığım bir dava da değil

​Altın orana göre inşa edildi: Sanatla matematiğin yoğrulduğu eser.

​Türkiye'den AB'ye sert tepki.

Türkiye'nin en kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dev tatbikat öncesi konuştu.

​Pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti.

​Üç gün tuzlu ve buzlu suda bekletilerek hazırlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.