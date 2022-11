İYİ Parti'den HDP'li Buldan'ın 'Kürt düşmanı' çıkışına tepki: İlkesiz ve seviyesiz gölge oyunu

HDP'li Pervin Buldan, AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesini ‘kumpanya’ olarak nitelendirilen Meral Akşener'e "Kürt düşmanısın" demişti.

Buldan, "6’lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"İLKESİZ VE SEVİYESİZ GÖLGE OYUNU"

Buldan'ın bu açıklamalarına İYİ Parti'den sert tepki geldi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz. Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz. İYİ Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Parti Sözcümüz ve Genel Başkan Başdanışmanımız Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun (@zorlu77); Bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı'nın, İYİ Parti ve Sn. Genel Başkanımıza yönelik çirkin sözlerine ilişkin açıklamalarını milletimizin takdirine sunuyoruz. pic.twitter.com/GthMiyNjt6 — İYİ Parti (@iyiparti) November 11, 2022