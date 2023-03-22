HDP'den ahlaksız hakaret

CHP’yle ittifak yapmaya karar veren HDP’liler şimdi bu ittifaka aykırı davranan Kürtlere hakaret etmeye, gözdağı vermeye başladı. Diyarbakır’daki Nevruz etkinliğinde konuşan HDP’li Ahmet Türk, AK Parti’ye oy veren Kürtlere ‘ahlaksız’ dedi. Bu ‘ahlaksızca’ sözler PKK’nın uzantısı partiden geldiği için tehdit niteliği de taşıyor. CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun da protokolde yer aldığı etkinlikte konuşan Ahmet Türk şu ifadeleri kullandı: “Faşizme karşı mücadele ediyoruz. Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara karşı eğer halen sessiz kalıyorsanız ona destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürt’ün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur.” Türk, Öcalan’ı da serbest bıraktıracaklarını öne sürerek, “Bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir” dedi.

CHP NE VADETTİ

Ahmet Türk’ün bu tehditleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak HDP Eşbaşkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ı ziyaret etmesinden bir gün sonra geldi. Kılıçdaroğlu’nun destek karşılığında HDP’ye ve PKK’ya ne vaat ettiği merak ediliyor. Ancak Türk’ün “Bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir” şeklindeki sözleri Öcalan’ın pazarlık konusu yapılmış olabileceğini gösteriyor.

PKK’NIN TEHDİTLERİNİ HATIRLATIYOR

Türk’ün, AK Parti’ye oy veren Kürtlere “ahlaksız” ifadesi aynı zamanda PKK’nın tehditlerini de hatırlatıyor. PKK, sokaklarda terör estirdiği dönemde, kendisinin uzantısı olan partilere oy vermeyenlere “hain” diyerek saldırılar düzenliyordu. Son olarak 2015 seçimlerinde PKK’lılar HDP’lilerin desteğiyle bazı ilçe ve köylerde AK Parti teşkilatlarının seçim çalışması yapmasına engellemeye çalıştı.

CHP’YE PEŞKEŞ ÇEKMEK İSTİYOR

HDP’nin, Kürtlerin oylarını, Kürtlere en büyük zulümleri yapan CHP’ye peşkeş etme çabası da bir diğer hakaret oldu. Tek parti döneminde yaşananların neden olduğu travmadan dolayı bugün Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde CHP bir tek milletvekili bile çıkaramıyor.

Atılan taşlardan 5 polis yaralandı

Diyarbakır'da Nevruz etkinliğinde yaşanan gerginlikte atılan taşlardan 5 polis memuru yaralandı. Yüzleri maskeli bazı kişiler, sahnenin ön kısmında 3 metrelik tel örgülere çıkarken, zaman zaman polisle alana gelen bazı kişiler arasında gerginlik yaşandı. Atılan taşlardan 5 polis yaralanırken, şu ana kadar 19 kişi gözaltına alındı. Nevruz alanında 2,5 ton odun yakılırken, alanda bulunanlar halay çekerek slogan attı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Alanda terör örgütünü simgeleyen bez parçaları da açıldı. Olaylarda 19 kişi gözaltına alındı.











