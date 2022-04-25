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Gündem HDPden CHPye sözde soykırım tepkisi
POLİTİKA

HDP'den CHP'ye sözde soykırım tepkisi

HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifine gelen tepkiler gündemdeki yerini korurken, tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözde Ermeni soykırımı konusunda 'Herkes kendi işine baksın' açıklaması HDP'yi rahatsız etti. Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlatarak, "Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
HDPden CHPye sözde soykırım tepkisi
HDP'li Ebru Günay - CHP'li Faik Öztrak

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'ye sunduğu sözde Ermeni soykırımı yasa teklifi siyasetin gündeminden düşmüyor. Başta hükümet üyeleri olmak üzere birçok kesimden büyük tepki çeken bu adıma karşı, CHP'den cılız bir ses yükseldi.

Öztrak'ın açıklaması HDP'yi kızdırdı

Parti adına açıklama yapan Sözcü Faik Öztrak bir tweet atarak konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi. Öztrak, "Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır." ifadelerini kullandı.

  • CHP'nin bu tepkisine ise resmi olarak ittifakta olmamasına rağmen siyasi olarak dışardan CHP destekçisi HDP'de huzursuzluğa neden oldu.

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki
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TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki

"Kiminle helalleşeceksiniz?"

Öztrak'ın paylaşımını alıntılayan HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını hatırlattı. Günay, "Siyaset, toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder. Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?" dedi.

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