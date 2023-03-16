HDP’den destek isteyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya gelecek. Görüşmede, Sancar ve Buldan’ın HDP’nin Eylül 2021’de deklare ettiği 11 maddelik ortak tutum belgesini esas alacağı öğrenildi. Ortak tutum belgesinde “İster HDP’li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız” görüşüne yer veriliyordu. Ziyaret öncesinde HDP Merkez Yürütme Kurulu da dün toplandı.