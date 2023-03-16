HDP’den destek isteyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP'li Sancar ve Buldan ile görüşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya gelecek. Görüşmede, Sancar ve Buldan’ın HDP’nin Eylül 2021’de deklare ettiği 11 maddelik ortak tutum belgesini esas alacağı öğrenildi. Ortak tutum belgesinde “İster HDP’li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız” görüşüne yer veriliyordu. Ziyaret öncesinde HDP Merkez Yürütme Kurulu da dün toplandı.
AKŞENER’İN ETKİLEME GÜCÜ YOK
Akşener’in, HDP’yle bakanlık alışveriş olmayacağını ifade etse de sert ifadelerle terk edip sonra geri döndüğü 6’lı Masa’yı etkileme gücünün kalmadığı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu, 9 Mart tarihinde, "Elbette HDP’yi de ziyaret edeceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm Türkiye’nin, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım iddiasında biri olarak tüm partileri ziyaret etmem zaten demokrasinin gereğidir. HDP’yi ziyaret etmemde ne sakınca olabilir?" açıklamasını yapmıştı.