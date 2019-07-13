HDP’li belediye 5 camiyi yıkacak

31 Mart Yerel seçimlerinde belediyeyi kayyumdan devralan HDP işçi kıyımından sonra camilere el attı. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi inşaatı devam eden 5 camiyi kaçak durumuna düşürüp yıkmak için belediye meclisinde karar aldı. Belediye İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca 19 Haziran’da belediye meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen raporda, Kayapınar ilçesinde aralarında inşaatı devam eden 5 caminin de bulunduğu “otopark ve dini tesisi alanının” park alanı yapılması için verilen teklif 21 Haziran’da meclis çoğunluğunun oyu ile kabul edildi.

Diyarbakır’ın Karapınar ilçesinde cami ihtiyacının had safhada olduğunu belirten vatandaşlar HDP’li belediyeden kararı gözden geçirmesini istiyor.

VALİLİK MAHKEMEYE BAŞVURDU

Selçuk Mızraklı

Göreve gelir gelmez camileri hedef alan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı yönetimindeki belediyenin hukuka aykırı aldığı karar üzerine Diyarbakır Valiliği harekete geçti. Valilik sosyal donatı alanı yapma bahanesiyle otopark ve camii inşaatlarının bulunduğu parsel üzerinde imar değişikliğine giden HDP’li belediyenin almış olduğu skandal kararı yargıya taşıdı.

KARAR HUKUKA AYKIRI

Valilik önceki gün 2’inci idare mahkemesine belediye meclisinin aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin verdiği dilekçede, yatırımı gerçekleştiren bakanlık ve kurumun görüşünün alınmadığı ile değiştirilen imar planında bulunan alanların yerine aynı bölgede eşdeğer yeni bir alanın ayrılmadığı belirtildi. Skandal kararın dilekçesinde, “Meclis kararı ile imar planı değişikliğine gidilerek dini tesis alanının kaldırılmış olması karşısında aynı bölge içerisinde eşdeğer yeni bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılmamış olması da verilen kararın kanuna aykırı olduğunu ortaya koymaktadır” denildi.

REKLAM

Vazgeçmeyeceğiz

KAYYUM TAHSİS ETTİ: Muzaffer Kabayer (Kayapınar Camileri Yaptırma, Yaşatma, Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı): Yapımına başlanan 2 bin 500 kişilik cami ilçe için ihtiyaç. Kayyum zamanında burası tahsis edildi. Temelini atıp bu seviyeye getirdik. Bu caminin etrafında binlerce kardeşimiz oturuyor. Burada cami yapılması ihtiyaçtır. Cami yapmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Muzaffer Kabayer (Kayapınar Camileri Yaptırma, Yaşatma, Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı): Yapımına başlanan 2 bin 500 kişilik cami ilçe için ihtiyaç. Kayyum zamanında burası tahsis edildi. Temelini atıp bu seviyeye getirdik. Bu caminin etrafında binlerce kardeşimiz oturuyor. Burada cami yapılması ihtiyaçtır. Cami yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. KABA İNŞAATI TAMAM: Sezai Saylık (Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı): “Bu bölgede doğru dürüst cami için alan tahsis edilmemiş. Camimize dokunulmasına tepkimizi göstereceğiz. Mezopotamya Mahallesi’nde yapımına başladığımız Yunus Emre Camisi’nin kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı.

Sezai Saylık (Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı): “Bu bölgede doğru dürüst cami için alan tahsis edilmemiş. Camimize dokunulmasına tepkimizi göstereceğiz. Mezopotamya Mahallesi’nde yapımına başladığımız Yunus Emre Camisi’nin kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı. BU DİNLE BARIŞIN: Eyüphan Kaya (Eğitimci-Yazar): HDP’ye diyoruz ki: ‘Kendinizi bu halka anlatma niyetindeyseniz önce bu dinle, camiyle, diyanetle barışın.’ 5 bin kişiye bir cami yapılması gerekiyor. Böyle bir imar planı var. Kayyumlar bunu dikkate alarak camiler için yer verdi. HDP’li belediye de bu camileri yıkmak gibi bir teşebbüste bulunacak. Bu, akıl karı değil.

Eyüphan Kaya (Eğitimci-Yazar): HDP’ye diyoruz ki: ‘Kendinizi bu halka anlatma niyetindeyseniz önce bu dinle, camiyle, diyanetle barışın.’ 5 bin kişiye bir cami yapılması gerekiyor. Böyle bir imar planı var. Kayyumlar bunu dikkate alarak camiler için yer verdi. HDP’li belediye de bu camileri yıkmak gibi bir teşebbüste bulunacak. Bu, akıl karı değil. ETRAFIMIZDA CAMİ YOK: Metin Doğan (Esnaf): Camilere uzak olduğu için arabayla gitmek gerekiyor. Herkesin buna gücü yetmiyor. Ramazanda mahallemizde cami olmadığı için birçok insan evinde teravih kılmak zorunda kaldı. Burada namaz kılacak yer bulamıyoruz, camiye ihtiyacımız var.

Metin Doğan (Esnaf): Camilere uzak olduğu için arabayla gitmek gerekiyor. Herkesin buna gücü yetmiyor. Ramazanda mahallemizde cami olmadığı için birçok insan evinde teravih kılmak zorunda kaldı. Burada namaz kılacak yer bulamıyoruz, camiye ihtiyacımız var. KARAR BİZİ ÜZDÜ: Hüseyin Kılıç (İlçe sakini): En yakın cami 5 km. uzaklıkta. Osman Baydemir, 35 cami gereken alana 2 cami için imar verdi. Kayyum döneminde izin verdiler. Temelini attık, 450 bin lira masraf yaptık. Caminin temeli atıldığında heyecanlandık. Şimdi de belediyenin böyle bir karar alması bizi üzdü.



