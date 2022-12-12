HDP’li belediyelerin yolsuzluk karnesi: 98 belediye başkanı 883 yıl ceza aldı

İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesi için TBMM’de yapılan görüşmeler oldukça gergin geçti. Görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP’liler arasında kayyum atanan belediye tartışması da yaşandı. “HDP’li belediyelerin hiç yolsuzluk yapmadığı” konusunda HDP grubundan gelen değerlendirmeler üzerine Soylu şunları söyledi: “İki alan var, birisi terörle, birisi yolsuzluklarla alakalı. 98 belediye başkanı, şu ana kadar 883 yıl ceza aldı. Görevden alınan belediyelerde usulsüzlük yapılmadığı yönündeki söylemler doğru değil.”

KONSER İPTALLERİ BECERİKSİZLİKTEN

Öte yandan Bakan Soylu, iptal edilen festivallere ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. Bütçede soruları yanıtlayan Soylu, Türkiye’de 2022 yılında 7 bin 401 konser yapıldığını ve bu konserlerden sadece 104’ünün iptal edildiğini kaydetti. Soylu, “Bunlardan 72 etkinliği biz iptal etmedik, doğal afet veya kendi beceremediği için veya herhangi bir sebeple iptal edildi” dedi.

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BİR ŞİRKET FESTİVALDE ALKOL İSTİYOR

“32 etkinlik de kamu güvenliği sebebiyle iptal edildi” diyen Soylu, şöyle konuştu: “Burada da bunların bir kısmı, belediyelerle ve ilgili yerlerle görüşülerek iptal edildi, kendileri iptal ettiler. Biz zaten sadece bir tek etkinlik cinsi iptal ettik, o da şu: Bir şirket var ve bu şirket, yapılan festivallerin içerisinde alkol satışı istiyor ve bu şirket, sürekli olarak bu belediyelere yüksek bir kazanç vererek orada uyuşturucu ve alkolün tüketildiği festivaller düzenliyor. Anayasa bize alkolle ve uyuşturucuyla talimatını verir. Gençlerimizi alkolle ve uyuşturucuyla karşı karşıya bırakan hiçbir festivale izin vermeyiz.”