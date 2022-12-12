Gündem HDPli belediyelerin yolsuzluk karnesi 98 belediye başkanı 883 yıl ceza aldı
ANKARA

HDP’li belediyelerin yolsuzluk karnesi: 98 belediye başkanı 883 yıl ceza aldı

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP’liler arasında “kayyum atanan belediye” tartışması yaşandı. HDP’liler, bu belediyelerde yolsuzluk olmadığını söyleyince Soylu, “98 belediye başkanı 883 yıl hapis cezası aldı” dedi.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
HDP’li belediyelerin yolsuzluk karnesi: 98 belediye başkanı 883 yıl ceza aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesi için TBMM’de yapılan görüşmeler oldukça gergin geçti. Görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile HDP’liler arasında kayyum atanan belediye tartışması da yaşandı. “HDP’li belediyelerin hiç yolsuzluk yapmadığı” konusunda HDP grubundan gelen değerlendirmeler üzerine Soylu şunları söyledi: “İki alan var, birisi terörle, birisi yolsuzluklarla alakalı. 98 belediye başkanı, şu ana kadar 883 yıl ceza aldı. Görevden alınan belediyelerde usulsüzlük yapılmadığı yönündeki söylemler doğru değil.”

KONSER İPTALLERİ BECERİKSİZLİKTEN

Öte yandan Bakan Soylu, iptal edilen festivallere ilişkin gelen eleştirilere yanıt verdi. Bütçede soruları yanıtlayan Soylu, Türkiye’de 2022 yılında 7 bin 401 konser yapıldığını ve bu konserlerden sadece 104’ünün iptal edildiğini kaydetti. Soylu, “Bunlardan 72 etkinliği biz iptal etmedik, doğal afet veya kendi beceremediği için veya herhangi bir sebeple iptal edildi” dedi.

BİR ŞİRKET FESTİVALDE ALKOL İSTİYOR

“32 etkinlik de kamu güvenliği sebebiyle iptal edildi” diyen Soylu, şöyle konuştu: “Burada da bunların bir kısmı, belediyelerle ve ilgili yerlerle görüşülerek iptal edildi, kendileri iptal ettiler. Biz zaten sadece bir tek etkinlik cinsi iptal ettik, o da şu: Bir şirket var ve bu şirket, yapılan festivallerin içerisinde alkol satışı istiyor ve bu şirket, sürekli olarak bu belediyelere yüksek bir kazanç vererek orada uyuşturucu ve alkolün tüketildiği festivaller düzenliyor. Anayasa bize alkolle ve uyuşturucuyla talimatını verir. Gençlerimizi alkolle ve uyuşturucuyla karşı karşıya bırakan hiçbir festivale izin vermeyiz.”

Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir
GÜNDEM
Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir
Elektrik borçlarına 5 taksit

Elektrik borçlarına 5 taksit

​2 bin liranın altındaki borçlar silinecek.
Futboldan daha fazlası

Futboldan daha fazlası

​İslam dünyasında büyük coşku.
İndirim için neyi bekliyorsunuz

İndirim için neyi bekliyorsunuz

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.
'30 kilometre' hatırlatması

'30 kilometre' hatırlatması

​Erdoğan'dan Putin'e harekât mesajı.
Togg Meclis'te

Togg Meclis'te

​60 yıllık hayal gerçeğe dönüştü.
Avrupa Yunanistan'ı 15 yıl sonra gördü

Avrupa Yunanistan'ı 15 yıl sonra gördü

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

Müslümanlar coşkuyla kutladı

Müslümanlar coşkuyla kutladı

​Şimdi sıra Fransa'da.

Kreş değil korku evi

Kreş değil korku evi

​Çocukları karanlık odaya kapatmışlar.
Gözler kabinede

Gözler kabinede

​Gündem EYT ile asgari ücret.
Cidde ile hac protokolü

Cidde ile hac protokolü

​2,2 milyon kişi bekliyor.
Twitter'ın karanlık ifşaatları

Twitter'ın karanlık ifşaatları

​Trump'ı seçim öncesi kara listeye almışlar.
85 yaş üstüne tek doktor

85 yaş üstüne tek doktor

​27 bin hekimle sözleşme.
Kemal Tahir Ketebe'de

Kemal Tahir Ketebe'de

​'Ortak bir değer havzası'
Kutlu'nun edebiyat eleştirileri çıktı

Kutlu'nun edebiyat eleştirileri çıktı

​Dergâh dergisinde kaleme aldığı yazılar.
'Hayallerim sona erdi'

'Hayallerim sona erdi'

Dünya Kupası'na veda eden Ronaldo, duygusal bir mesaj yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.