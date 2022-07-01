HDP'li LGBT üyesi avukat önce saldırdı sonra hedef gösterdi

Levent Pişkin, Yenisafak.com’a özel LGBT aktivizmi ve eşcinsellik hakkında bilimsel açıklamalar yapan alanında uzman isimleri hakaret ederek hedef gösterdi.
Pişkin Twitter'daki paylaşımında, hocaların sosyal medya hesaplarını etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: “Şu homofobiklere hep beraber siz kimsiniz köpekler çekelim” dedi.
GERÇEKLER PİŞKİN'İ ÇILDIRTTI
‘Onur’ adı verdikleri yürüyüşleriyle meşruiyet kazanmaya çalışan, kendilerine saygı duyulması iddiasıyla her alanda propagandalarını yaparak çocuklara dahi cinsiyetsizliği dayatan LGBT aktivizminin iddialarını, alanında uzman ve cesur 6 isim Yenisafak.com'a verdiği röportajlarında bilimsel açıklamalarıyla yalanladı.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Dr. Mustafa Merter, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Ahmet Akın ve Dr. Şöhret Karaduman, eşcinselliğin toplumların ikna edilmeye çalışıldığı gibi doğuştan olduğunu değil, sonradan meydana geldiğini ve eşcinsellik geninin olmadığını söyledi.
HDP İstanbul İl Yöneticisi olmakla birlikte, terörden ceza alan HDP’nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da avukatlığını yapan Levent Pişkin’in daha önce de Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan ceza aldığı öğrenildi.
Röportajda yer alan Ürolog Prof. Dr. Zeki Bayraktar, ‘Eşcinsellik genetiktir’ iddialarının doğru olmadığını ve kanıtlanamayacağını Twitter hesabından, kendisine 'yalancı' diyen Levent Pişkin’e cevap vererek ifade etti.
“KİMMİŞ YALANCI?”
Pişkin’in, “Herkesin erişip okuyabileceği bir makale hakkında açıkça yalan söylüyorsun, utanmıyor musun?” twitine, Prof. Dr. Bayraktar, “Hadi göster bu makalede bu ifade nerede imiş? Gösteremezsin çünkü yok, kimmiş yalancı?” şeklinde yanıt verdi.
Levent Pişkin ayrıca, Yeni Şafak’ın ‘LGBT Dosyası’ haberini paylaştığı içeriği alıntılayarak, Türk Tabipleri Birliği’ni de paylaşımına dahil etti. Pişkin, TTB’ye Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Zeki Bayraktar, Dr. Mustafa Merter, Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Ahmet Akın ve Dr. Şöhret Karaduman’a disiplin süreci başlatılmasını talep ederek kariyerlerini hedef aldı.