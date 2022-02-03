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ANKARA

HDP'li Mithat Sancar: Ortak adaya açığız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bir gazete röportajında gizli ortaklarına yönelik mesaj içeren değerlendirmelerde bulundu. CHP ve diğer muhalefet partilerine seslenen Sancar, “Muhalefete, güçlü demokrasi, kalıcı barış ve gerçek adalet şeklinde üç başlıkla bir müzakere önerisinde bulunuyoruz. Bu konularda tümüyle bir mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Mithat Sancar: Ortak adaya açığız
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2023 seçimlerine doğru yaklaşırken CHP’nin öncülük ettiği muhalefet kanadında iç çekişmeler sürüyor. 2019 yerel seçimlerinde muhalefet partilerinin oluşturduğu ittifak blokuna gizli destek veren HDP, ortaklarına mesaj göndermeye devam ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bir gazete röportajında gizli ortaklarına yönelik mesaj içeren değerlendirmelerde bulundu. “Parlamento seçimlerine dönük bir üçüncü ittifak arayışımız, bu konuda çalışmalarımız olduğunu söyleyebilirim” diyen Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimleri için de farklı bir yol önerdiklerini belirtti.

BİZİ MUHATAP ALMALARI GEREKİYORDU

CHP ve diğer muhalefet partilerine seslenen Mithat Sancar, “Muhalefete, güçlü demokrasi, kalıcı barış ve gerçek adalet şeklinde üç başlıkla bir müzakere önerisinde bulunuyoruz. Bu konularda tümüyle bir mutabakat oluşursa muhalefetin ortak aday fikrine açığız” dedi. Mithat Sancar, CHP’nin başını çektiği 6 partinin parlamenter sisteme dönüş çalışması için de “HDP’nin de mutlaka muhatap alınması gerekiyordu” diye konuştu.

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