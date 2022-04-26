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POLİTİKA

HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP vekili Ömer Öcalan'ın Pençe-Kilit operasyonlarını hedef alarak sarf ettiği "Türkiye'nin ömrü uzun değil" sözlerine ilişkin soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Ömer Öcalana soruşturma
HDP'li Ömer Öcalan

HDP vekili Ömer Öcalan, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki teröristlere ve terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nu, "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir" diyerek hedef almıştı.

HDP'Lİ ÖCALAN'A SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yürütüldüğü belirtildi.

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