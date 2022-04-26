HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma

HDP vekili Ömer Öcalan, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki teröristlere ve terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nu, "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir" diyerek hedef almıştı.
HDP'Lİ ÖCALAN'A SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yürütüldüğü belirtildi.