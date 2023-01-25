HDP'li Sancar cumhurbaşkanı adayını tarif etti: LGBT'yi destekleyecek

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HDP'li Mithat Sancar, LGBT'yi destekleyecek aday çıkaracaklarını söyledi
HDP'li Mithat Sancar, Meclis'te grup toplantısında konuştuğu sırada açıkça LGBT'yi destekleyeceklerini söyledi. Sancar, "Bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz'' dedi.
HDP'nin kapatma davasıyla ilgili konuşan Sancar, Altılı masayı HDP'ye sahip çıkmaya çağırarak, davanın seçim sonuna ertelenmesini istediklerini yineledi.
Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını hatırlatan Sancar, ''Bu seçim toplumu ne statüko ne de restorasyon denklemine mahkum bırakacağız. Bizler varız. Üçüncü yol var ve evet özgürlük ittifakıyla büyüyecek güçlü demokrasi ortaklığı var.'' ifadelerini kullandı.