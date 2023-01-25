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HDP'li Sancar cumhurbaşkanı adayını tarif etti: LGBT'yi destekleyecek

HDP'li Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının özelliklerini açıkladı. Açıklamasında LGBT vurgusu yapan HDP'li Sancar, ''Bu topraklarda yaşayan, cinsel yönelimlerin, inançları, kimliklerin ve kültürlerin adayını arıyoruz'' ifadelerini kullandı.

10:12 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
HDP'li Mithat Sancar, LGBT'yi destekleyecek aday çıkaracaklarını söyledi

HDP'li Mithat Sancar, LGBT'yi destekleyecek aday çıkaracaklarını söyledi

HDP'li Mithat Sancar, Meclis'te grup toplantısında konuştuğu sırada açıkça LGBT'yi destekleyeceklerini söyledi. Sancar, "Bu topraklarda yaşayan bütün halkların, inançların, kimliklerin, kültürlerin, cinsel yönelimlerin adayını arıyoruz adayını tartışıyoruz'' dedi.

Altılı masa’yı HDP’ye sahip çıkmaya çağırdı


HDP'nin kapatma davasıyla ilgili konuşan Sancar, Altılı masayı HDP'ye sahip çıkmaya çağırarak, davanın seçim sonuna ertelenmesini istediklerini yineledi.


Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını hatırlatan Sancar, ''Bu seçim toplumu ne statüko ne de restorasyon denklemine mahkum bırakacağız. Bizler varız. Üçüncü yol var ve evet özgürlük ittifakıyla büyüyecek güçlü demokrasi ortaklığı var.'' ifadelerini kullandı.







#HDP
#Cumhurbaşkanı
#LGBT
1 saat önce
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HDP'li Sancar cumhurbaşkanı adayını tarif etti: LGBT'yi destekleyecek
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