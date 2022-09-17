Gündem HDPli Semra Güzel ile ilgili süreç 1 Ekimde başlıyor
POLİTİKA

HDP'li Semra Güzel ile ilgili süreç 1 Ekim'de başlıyor

Yurt dışına kaçarken yakalanıp tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğin düşürülmesi için süreç 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla başlayacak.

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HDPli Semra Güzel ile ilgili süreç 1 Ekimde başlıyor
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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırıldı.

Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

Beş oturuma özürsüz ve izinsiz katılmadığı tespit edilen Güzel'in Meclis'in açılmasıyla birlikte 7 günlük itiraz süreci olacak.

Ardından Meclis Başkanlık Divanı toplanarak Güzel ile ilgili bu tespiti Meclis Karma Komisyonu'na bildirecek.

Komisyonda ve Genel Kurul oylamalarıyla son karar verilecek.

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