HDP'li Semra Güzel ile ilgili süreç 1 Ekim'de başlıyor

Dünya

Biden'dan kritik Rusya açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal veya taktik nükleer silah kullanması durumunda "hiç olmadığı kadar parya" olacağını belirtti. Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak “60 Minutes” programı için Scot Pelley’e verdiği röportajda, Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.