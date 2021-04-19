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Gündem HDPli ve CHPli 20 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığında
POLİTİKA

HDP'li ve CHP'li 20 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'nda

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle HDP'li ve CHP'li 20 milletvekiline fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu vekiller arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
HDPli ve CHPli 20 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığında
TBMM

Dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 20 milletvekiline ait 22 tezkere, Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre haklarında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle dosya hazırlanan milletvekilleri şöyle:

CHP'li isimler

CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Seyit Torun, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekilleri Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Aykut Erdoğdu, Ankara Milletvekilleri Bülent Kuşoğlu, Yıldırım Kaya, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İzmir Milletvekili Lale Karabıyık.

HDP'li isimler

Murat Çepni, Dersim Dağ, Tulay Hatımoğulları Oruç, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, VMurat Sarısaç, Feleknas Uca, Pero Dundar, Sezai Temelli ve Semra Güzel.

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