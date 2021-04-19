HDP'li ve CHP'li 20 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'nda

Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkilerle dolu ifadeleri izleyenleri şaşırtıyor

'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçiden ürünlerin satın alınması sonrası “Şu mantığa bakın” diyerek kendisiyle çelişmesi, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.



Kılıçdaroğlu, daha önce terörle mücadeleden S-400 alımına, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığından şehir hastanelerine kadar yaptığı birçok açıklamada, birbirinin zıttı söylemlerde bulundu.

