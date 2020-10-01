Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem HDPliler yeni yasama yılı açılış törenine katılmayıp TBMM bahçesinde eylem yaptı
POLİTİKA

HDP'liler yeni yasama yılı açılış törenine katılmayıp TBMM bahçesinde eylem yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki aylık aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni yasama yılı açılırken, HDP Meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar eylem öncesi basın toplantısı da düzenledi. Sancar yaptığı konuşmada, "Bu eylem Meclis'e karşı bir tutum değildir. Meclisi demokratik siyasetin en önemli platformlarından biri olarak gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP'liler Meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı.
HDP'liler Meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin ve Mithat Sancar, yeni yasama yılı açılış törenine katılmayıp Meclis bahçesinde otuma eylemi yapma kararı aldı. Eylem öncesi "Kobani soruşturması" kapsamında partilerine yönelik gözaltı operasyonlarına karşı basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışı'nda konuşuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 27. Dönem 4. Yasama Yılı Açılışı'nda konuşuyor

"Meclis'e karşı bir tutum değil"

Toplantıda söz alan HDP'li Mithat Sancar, "Bizler Meclis'in üçüncü büyük partisiyiz. Muhalefet hakkımızı her platformda kullanmaya devam edeceğiz. Bugün Meclisin açılış törenine katılmama kararı aldık. Bu Meclis'e karşı bir tutum değildir, Meclisi demokratik siyasetin en önemli platformlarından biri olarak gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir. Meclis demokratik siyasette önemlidir. Haksızlığı Meclis Genel Kurulundan değil, Meclis bahçesinden halklarımıza duyurmayı daha doğru ve uygun bir yöntem olarak gördük. Meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Genel Kurul devam ettiği sürece oturma eyleminde olacağız" dedi. Vekiller açıklamanın ardından Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

CHP'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı
GÜNDEM
CHP'den Kobani olayları kapsamında gözaltına alınan HDP'li isimlere destek çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kobani eylemleri soruşturmasına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Sancar'ı aradı

HDP’li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz, bana sicili söyle
GÜNDEM
HDP’li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz, bana sicili söyle
Abone Ol Google News
Ölüm teğet geçti

Ölüm teğet geçti

​İnşaattan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Twitterdan Macaristana sansür

Twitter'dan Macaristan'a sansür

Hiçbir açıklama yapılmadan hükümetin resmi hesabı kapatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan AYM yapısında değişiklik ve idam düzenlemesiyle ilgili onaylarım mesajı

Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

​Sultanbeyli'de küçük çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu kamerada.

28 Şubat <br>Bursa'da hortladı!

28 Şubat
Bursa'da hortladı!

'Başörtünü çıkarırsan çalışabilirsin' dediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.