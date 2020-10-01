HDP'liler yeni yasama yılı açılış törenine katılmayıp TBMM bahçesinde eylem yaptı Türkiye Büyük Millet Meclisi, iki aylık aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni yasama yılı açılırken, HDP Meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar eylem öncesi basın toplantısı da düzenledi. Sancar yaptığı konuşmada, "Bu eylem Meclis'e karşı bir tutum değildir. Meclisi demokratik siyasetin en önemli platformlarından biri olarak gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 01 Ekim 2020, 14:16 Son Güncelleme: 01 Ekim 2020, 14:26 Yeni Şafak