HDP'liler yeni yasama yılı açılış törenine katılmayıp TBMM bahçesinde eylem yaptı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin ve Mithat Sancar, yeni yasama yılı açılış törenine katılmayıp Meclis bahçesinde otuma eylemi yapma kararı aldı. Eylem öncesi "Kobani soruşturması" kapsamında partilerine yönelik gözaltı operasyonlarına karşı basın toplantısı düzenledi.
"Meclis'e karşı bir tutum değil"
Toplantıda söz alan HDP'li Mithat Sancar, "Bizler Meclis'in üçüncü büyük partisiyiz. Muhalefet hakkımızı her platformda kullanmaya devam edeceğiz. Bugün Meclisin açılış törenine katılmama kararı aldık. Bu Meclis'e karşı bir tutum değildir, Meclisi demokratik siyasetin en önemli platformlarından biri olarak gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir. Meclis demokratik siyasette önemlidir. Haksızlığı Meclis Genel Kurulundan değil, Meclis bahçesinden halklarımıza duyurmayı daha doğru ve uygun bir yöntem olarak gördük. Meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Genel Kurul devam ettiği sürece oturma eyleminde olacağız" dedi. Vekiller açıklamanın ardından Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.