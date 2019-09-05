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TEKİRDAĞ

HDP'nin Çorlu teşkilat binasında arama

Tekirdağ Çorlu'daki HDP ilçe teşkilatı binasında, polis ekiplerince arama yapıldı. Ekipler, arama sonucu buldukları, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile evrak ve dijital ortamdaki materyallere el koydu.

Haber Merkezi DHA
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile evrak ve dijital ortamdaki materyallere el konuldu
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile evrak ve dijital ortamdaki materyallere el konuldu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'nun Şeyhsinan Mahallesi'nde bulunan HDP ilçe binasına baskın yaptı.

İlçe binasında arama yapan polis ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın duvarda asılı fotoğrafları ile PKK'nın sözde yöneticilerinin fotoğraflarını indirip, aldı.

Evrak ve dijital ortamdaki materyale el konuldu

Bilgisayarlarda da inceleme yapan ekipler, çok sayıda basılı evraka ve dijital ortamdaki materyale el koydu. Polis, ilçe binasında bulunan parti yöneticisini de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

  • Polisin arama yaptığı sırada, HDP teşkilatının bulunduğu iş merkezinin önünde güvenlik önlemleri alındı.

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