HDP'nin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı

Van Valiliği’nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamasında terör propagandası yapıldı. Yasak olmasına rağmen alana sokulan terör örgütü PKK’nın paçavraları, HDP flamalarıyla yan yana sallandırıldı. Nevruz kutlamasına katılan grup, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı. GÜNDEM Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar GÜNDEM HDP hücre evi: Elektriği de kaçak OYNAT 00:45 Tutuklanan HDP İlçe Başkanının, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı Kahramanmaraş'ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in (33), PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2212450'); PID2.render('pid#comment-count-2212450'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder