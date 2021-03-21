HDP'nin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı HDP tarafından Van’da organize edilen Nevruz organizasyonunda, yasak olmasına rağmen alana sokulan terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavraları sallandırıldı. Organizasyona HDP’li Saliha Aydeniz ile Sezai Temelli de katıldı.

Haber Merkezi 21 Mart 2021, 12:40 Son Güncelleme: 21 Mart 2021, 12:46 Diğer