Gündem HDPnin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı
VAN

HDP'nin Nevruz organizasyonunda terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavrası açıldı

HDP tarafından Van’da organize edilen Nevruz organizasyonunda, yasak olmasına rağmen alana sokulan terörist elebaşı Öcalan posterleri ve PKK paçavraları sallandırıldı. Organizasyona HDP’li Saliha Aydeniz ile Sezai Temelli de katıldı.

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Alanda PKK paçavraları açıldı.
Alanda PKK paçavraları açıldı.

Van Valiliği’nden alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamasında terör propagandası yapıldı.

Yasak olmasına rağmen alana sokulan terör örgütü PKK’nın paçavraları, HDP flamalarıyla yan yana sallandırıldı.

Nevruz kutlamasına katılan grup, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaştı.

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Kahramanmaraş'ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in (33), PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
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