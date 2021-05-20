HDP’ye Kobani talimatı PYD’den: ​‘Acil çağrı’ koduyla e-posta​

Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra PKK’nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP’ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu.

GÜNDEM Utanmadı tehdit etti: Kobani davasında ikinci celse

ACİL ÇAĞRI BAŞLIĞIYLA GÖNDERİLMİŞ

Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS’ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu.

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı: Onların anlatmadığı

HDP’Lİ İSMİN BİLGİSAYARINDA ÇIKTI

Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz’ın bilgisayarında tespit edilen, “Acil Çağrı” başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014’te Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerini talimatının yer aldığı belirlendi. Buna ilişkin emniyetin hazırladığı ve davanın ek klasörlerinde yer alan raporda, söz konusu e-postanın, “6 Ekim 2014 saat 22.05”te, “pydinfoeuropa@gmail.com” adresinden davanın tutuklu sanığı eski HDP MYK Üyesi Nazmi Gür’e, ondan da dönemin HDP MYK üyelerinin yer aldığı “hdpmyk@listeler.halklarindemokratikkongresi.org” adresine gönderildiği tespit edildiği belirtildi.

REKLAM

GÜNDEM Kobani azmettiricileri için hesap vakti

Bircan Yorulmaz

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATINA UYULDU