Hedef tüm Batı Trakya Türkleri

Hakları yok sayılan Batı Trakya Türkleri, yargı kararlarıyla da kıskaca alınıyor. 11 Ekim 2024'te Yunanistan’ın atadığı müftüler Çınar Camii’nde cuma namazında olay çıkarmak istemiş, cemaat tarafından protesto edilerek camiye girişleri engellenmişti. İskeçe Mahkemesi, olayla ilgili 18 Haziran'da görülen, FETÖ’cülerin de adliye önünde provokasyonuna sahne olan duruşmada Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'yi 17'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalar ertelenip para cezasına çevrildi ancak skandal karara tepkiler dinmiyor.

Daha önce iki kez ertelenen davada 14 saat süren son duruşmada kararın çıktığını ifade eden Ozan Ahmetoğlu, Yeni Şafak’a konuştu. ‘İbadeti engellemek veya bozmak’ ve ‘şiddet kullanmak’ suçlarından toplam 17 ay hapis cezasına çarptırılmalarına ilişkin Ahmetoğlu, “Hiçbirimiz şiddet kullanmadık. Sözlü bir tepki vardı ancak fiziksel müdahale olmadı. Bu dava 4 kişinin değil, Batı Trakya Türk toplumunun davasıdır. Siyasi bir davadır. Kararın yalnız bize değil, Batı Trakya Türk toplumunun seçilmiş müftülere sahip çıkma iradesine yönelik verilmiş bir mesaj olarak nitelendiriyoruz” diye konuştu.