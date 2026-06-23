Hedef tüm Batı Trakya Türkleri

İskeçe’deki Çınar Camii davasında çıkan karara tepki yağıyor.
Hakları yok sayılan Batı Trakya Türkleri, yargı kararlarıyla da kıskaca alınıyor. 11 Ekim 2024'te Yunanistan’ın atadığı müftüler Çınar Camii’nde cuma namazında olay çıkarmak istemiş, cemaat tarafından protesto edilerek camiye girişleri engellenmişti. İskeçe Mahkemesi, olayla ilgili 18 Haziran'da görülen, FETÖ’cülerin de adliye önünde provokasyonuna sahne olan duruşmada Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'yi 17'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalar ertelenip para cezasına çevrildi ancak skandal karara tepkiler dinmiyor.
SADECE SÖZLÜ TEPKİDE BULUNDUK
Daha önce iki kez ertelenen davada 14 saat süren son duruşmada kararın çıktığını ifade eden Ozan Ahmetoğlu, Yeni Şafak’a konuştu. ‘İbadeti engellemek veya bozmak’ ve ‘şiddet kullanmak’ suçlarından toplam 17 ay hapis cezasına çarptırılmalarına ilişkin Ahmetoğlu, “Hiçbirimiz şiddet kullanmadık. Sözlü bir tepki vardı ancak fiziksel müdahale olmadı. Bu dava 4 kişinin değil, Batı Trakya Türk toplumunun davasıdır. Siyasi bir davadır. Kararın yalnız bize değil, Batı Trakya Türk toplumunun seçilmiş müftülere sahip çıkma iradesine yönelik verilmiş bir mesaj olarak nitelendiriyoruz” diye konuştu.
SEÇİLMİŞ MÜFTÜMÜZ MUHATAP ALINMIYOR
Davanın temelinde Batı Trakya’daki müftülük sorununun yattığını vurgulayan Ahmetoğlu, şunları kaydetti: “Yunanistan, Batı Trakya Türklerinin seçtiği müftüleri tanımıyor. Bizler de devletin atadığı kişilerin dini lider olarak dayatılmasına karşı çıktığımız için yargılanıyoruz. Türkiye’de Fener Rum Patriği devlet yetkilileriyle rahatça görüşebilirken, Batı Trakya’da ise seçilmiş müftüler muhatap alınmıyor. Bir tarafta devlet yetkilileriyle görüşebilen dini liderler, diğer tarafta halkın seçtiği müftüleri savunduğu için yargılanıp hapis cezasına çarptırılan insanlar var. Bu durum Batı Trakya Türkleri açısından ciddi sorun.”