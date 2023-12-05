HEDEP kendi adaylarıyla seçime girecek

HEDEP, 31 Mart’taki yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminde olduklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP ile olası iş birliği için randevu talep etmeye hazırlanıyor. HEDEP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklar, Özel’in “Kürtler daha az eşittir” sözünün altını doldurmadığı sürece olası iş birliğinin sıkıntıya gireceği görüşünde. Kaynaklar, CHP’nin bunu temin etmediği müddetçe ‘ittifak’ ya da ‘iş birliği’ formüllerine kuşku ile yaklaşılacağını bildirdi.

HEDEP’TE İSTANBUL İKİLEMİ

Ayrıca HEDEP, İstanbul’da kendi adayını çıkarmak için zemin yokluyor. HEDEP İstanbul İl Başkanlığı’nın, CHP tabanından oy alabilecek bir aday profili üzerinde çalıştığı ancak genel merkezin Kürt seçmene daha makul gelecek bir isime daha yatkın olduğu bildirildi. HEDEP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklar, İstanbul’da HEDEP potansiyel oyunun yüzde 15 bandında olduğunu ifade etti. Kaynaklar, genel seçimlerdeki oy kaybının yerel seçimlerde sürmemesi için genel merkezin temkinli olduğunu bildirdi.

MYK’DA GÜNDEM SEÇİM

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan da dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 31 Mart’taki yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını söyledi. Toplantının en önemli gündem maddesinin yerel seçimler olduğunu belirten Doğan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme konusunun ilgili kurullarda tartışıldığını aktardı. Doğan, “Merkez Yürütme Kurulumuz ciddiyetle tartışıp değerlendirdi. Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar, Merkez Yürütme Kurulumuzun önerisi olarak Parti Meclisimizde de değerlendirilecek” diye konuştu.

MYK acil kodla toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP’in 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı karşısında ‘açık ittifak’ teklifi ile masaya oturacak. Ankara’da dün hareketli saatler yaşandı. HEDEP MYK’sından çıkan karar sonrasında Özgür Özel, CHP MYK’sını ‘acil’ koduyla toplantıya çağırdı. Programda yer almayan toplantı, saat 14.30’daki PM toplantısının önüne çekilerek yapıldı. Özel, yerel seçimlerde İstanbul’un kaybedilmemesi için HEDEP’in ikna edilmesinin gerektiğini MYK üyeleri ile paylaştı. Özel, HEDEP’in ikna edilmesi için ‘görünür ittifak’ ve ‘açık ittifak’ teklifi ile masaya oturacağını MYK üyelerine aktardı.











