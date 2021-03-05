Gündem Helikopter enkazına ilk varan vatandaş konuştu Karlar altında bir şehidi ellerimle çıkarıp montumu yaralı askerin üzerine attım
BİTLİS

Helikopter enkazına ilk varan vatandaş konuştu

Helikopter enkazına ilk varan vatandaş konuştu: Karlar altında bir şehidi ellerimle çıkarıp montumu yaralı askerin üzerine attım

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşen helikopterin enkazına ilk varan vatandaşlardan Davut Bike, 2 askeri yaralı çıkardığını belirterek, "Karlar altında bir şehidi ellerimle çıkarıp montumu yaralı askerin üzerine attım" dedi.

Haber Merkezi İHA
Davut Bike
Davut Bike

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere dün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmişti.

Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti.

İHA
Helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti.
  • Söz konusu kaza neticesinde helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Demir, Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer Umulu, Kr. Plt. Yzb. Tayfun Kureş, Kr. Plt. Yzb. Gökhan Uysal, Tekns. Kd. Çvş. Şükrü Karadirek ve P. Uzm. Çvş. Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehirlerin naaşları da bugün sabaha karşı ambulanslarla Elazığ’a uğurlandı.

İHA
Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile yapılan arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmişti.

Enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor

Tatvan’ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerin düşen helikopterin enkazında da çalışmalar devam ediyor. Bölgede çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi incelemelerini sürdürüyor.

Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
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Bitlis'te düşen helikopterde bulunan kahramanların şehadet haberi evlerine ulaştı. Şehit yakınlarıyla birlikte, 83 milyonun yüreğine ateş düştü.
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Ast. Kd. Üst Çavuş Ömer Umulu. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
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Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir. Kahramanmaraşlı, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek. Şehidin Afyonkarahisar'daki evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
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Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Şehidin evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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Korgeneral Osman Erbaş. Cuntacılarla büyük mücadele vermiş, FETÖ'cü hain için vur emri çıkarmıştı. 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. SİHA üretimine destek verdi.
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Kurmay Albay Şentürk Aydınyer. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.
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Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş. Şehidin Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu.
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Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesinin evine ateş gibi düştü. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.
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Uzman Çavuş Tolga Demirci. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
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Yüzbaşı Salih Sarıoğlu.Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor.

Enkaza ilk varan Çekmece köyü sakini Davut Bike, olayın saat 14.00 sıralarında yaşandığını belirtti.

Helikopterin sesini duyduklarını ama sesin çok farklı olduğunu ifade eden Bike, "Helikopterde sanki motor arızası vardı. Çocuklarım bana helikopterin düştüğünü söyledi. Hemen yukarı koştuk. İlk vardığım yerde şehitlerimiz vardı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitleri gördüm ama kendilerine müdahale etmedim. Yaralıları aradım ve enkaz bölgesinde iki yaralı buldum. Karlar altında bir şehidi çıkardım. Ellerim yara oldu. Üzerimdeki montu yaralı askerin üzerine attım. Kolunu kırılan yaralı bir askerin ise kolunu karların içinden çıkardım. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin ailelerine sabır diliyorum" dedi.

11 kahramanın şehit olduğu helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor
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Askeri helikopterin düştüğü Çekmece köyü kırsalına sabah saatlerinde çok sayıda askeri personel ve AFAD ekibi geldi.
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Köy çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan askerler, inceleme yapacak ekibin dışında kazanın olduğu bölgeye geçişe izin vermedi.
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Kazanın olduğu yere giden askeri personel de enkazda incelemelerini sürdürdü.
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Türk Kızılay Bitlis Şubesi ekipleri de köyde görev yapan askeri personel ile arama kurtarma ve sağlık ekiplerine çorba ve çay ikramında bulundu.
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Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından enkazın bölgeden kaldırılacağı belirtildi.
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Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.
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11 kahramanın şehit olduğu helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin düştüğü bölgedeki incelemeler sürüyor.


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