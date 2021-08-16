Helikopterle adrese teslim ​

ABDULLAH SARİCA-MUHAMMED KURTAR

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selin neden olduğu tahribatın yaraları sarılırken, felaketin boyutunu helikopter görüntüleri gözler önüne serdi. Hayatın normale dönüştürülmeye çalışıldığı ilçede jandarma helikopterleri de kara yoluyla bağlantısı kesilen köylere aralıksız yardım ulaştırıyor. Gıda, su ve temizlik malzemesi ihtiyacı olan köyler, AFAD’la bağlantıya geçiyor. Köyün bilgilerini ve ihtiyaçlarını not alan yetkililer, talep edilen malzemeleri hazırlamasının ardından durumu Jandarmaya bildiriyor. Yardım talebinde bulunan köylerden birisi de Bozkurt ilçesindeki Sakızcılar köyü sakinleriydi. Helikopterlere yüklenen malzemeler kısa sürede köye ulaştırıldı.

GÜNDEM MSB’nin köprü tankları Bozkurt’ta

ABDULLAH SARİCA - MUHAMMED KURTAR

Jandarma helikopterleri adrese teslim gıda yardımı yapıyor.

DENİZ HALA KAHVERENGİ

Selin üzerinden günler geçmesine karşın, denize karışan balçığın neden olduğu renk değişikliği devam ediyor. Ezine Çayı’nın getirdiği çamur, moloz, tomruk ve ağaç parçaları Abana’daki denize döküldü. Masmavi olan deniz suyunun kahverengiye döndüğü görüldü.

MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Can kaybının 64’e çıktığı sel felaketiyle ilgili savcılık da harekete geçti. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

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Seyyar köprü kuruldu

Ezine Çayı üzerindeki köprünün yıkılması nedeniyle iki mahalle arasındaki bağlantı alternatif yollardan sağlanıyordu. Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye yardım eli uzattı. Geçişlerin sağlanabilmesi için bölgeye seyyar köprüler gönderildi. Asker, 24 metre uzunluğundaki seyyar köprüyü çay üzerine kurdu.

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Can kaybı 64 oldu

Karadeniz’deki sel felaketinde can kaybı 66’ya yükseldi. AFAD’dan Batı Karadeniz’deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu’da 56, Sinop’ta 9 ve Bartın’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

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