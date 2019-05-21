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Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış - Tunceli yerel haberleri - Günün 3. sayfa haberleri

Hem öldürdü hem cenaze törenine katıldı

Tunceli'de 6 gün önce öldürülen kadının cinayeti ile ilgili çalışma yapan güvenlik güçleri, cinayet şüphelisini tespit ederek yakalarken, katilin şüphe çekmemek için olay günü araziden mantar toplayıp sattığı, ardından da cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Cinayet zanlısı, öldürdüğü kadının cenaze törenine de katılmış.
Cinayet zanlısı, öldürdüğü kadının cenaze törenine de katılmış.

Olay, 6 gün önce Hozat ilçesi Geçimli köyünde meydana geldi.

Hayvanlarını otlatmaya götüren 3 çocuk annesi Sakine Oğuz (57), öldürülmüş olarak bulundu. Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Oğuz'un yapılan otopsisinde, kadının darp edildiği aynı zamanda 2 el ateş edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayetle ilgili İlçe Cumhuriyet Savcılarının katılımıyla Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından, olayın gerçekleştirildiği yerde yapılan incelemede 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet çekirdek bulundu.

Bunun üzerine jandarma ekipleri yaptığı çalışmada, Çanakkale'de denizci er olarak askerlik yapan ve izne geldiği öğrenilen 23 yaşındaki Medet Can A.'nın mezrada görüldüğünü tespit etti.

Şüpheli şahsın üzerinde yoğunlaşan ekipler, şüphelinin 10 gün önce ilçeye bağlı İn Köyü Parlak Tarla mevkiinde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra havaya ateş açtığı da öğrendi. Bölgede de çalışma yapan ekipler, 3 adet 9 mm çapında boş kovan tespit edip, muhafaza altına alınarak operasyon için düğmeye bastı.

Öldürülen 3 çocuk annesi kadın.

Havalimanında yakalandı, cinayeti itiraf etti

Savcının şüpheli Medet Can A.'nın, yakalanması için talimat vermesinin ardından şahsın, izninin bitmesi üzerine ilçeden ayrılarak Çanakkale'ye gitmek üzere yola çıktığını ve Elazığ Havalimanında bulunduğunu öğrendi.

Bunun üzerine İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüpheli, havalimanında yakalandı. Gözaltına alınarak Tunceli'ye götürülen zanlı, 3 çocuk annesi kadını 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf ederken, şüphe çekmemek için mantar toplayıp getirip sattığını söylediği öğrenildi.

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Öldürdüğü kadının cenaze törenine de katıldığı öğrenilen zanlının, İstanbul'dan satın aldığını iddia ettiği suç aleti tabancayı ise olay yerine yakın bir noktadan dereye attığını söylediği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Şüphelinin sorgusunun sürdüğü, kasten adam öldürme suçundan ifadesinin tamamlanıp adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

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