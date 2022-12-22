Hemşireye kafaya 2 yıl 2 ay hapis

Son günlerde sağlıkçılara yapılan saldırılara tepki büyürken, saldıranlar da cezadan kaçamıyor. İstanbul Ümraniye Devlet Hastanesi’nde kafa atarak sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’ın burnunu kıran Hakan Coşkun hakkında karar çıktı. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme sanık Hakan Coşkun’un ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

‘İĞNEYİ SERT YAPTI’ DEDİ KAFA ATTI

11 Şubat 2022 tarihinde Kovid-19’u ağır geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Hakan Coşkun, iğneyi sert yaptığını ifade ettiği sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’a kafa atarak burnunu kırmıştı. Geçen duruşmada tanık olarak dinlenen hastanenin vezne memuru E.S.A, odadan çıktıktan sonra Hakan Coşkun’un, sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’ın adını sorduğunu, Yaşar’ın sebebini sorduğunda ise Coşkun’un şikayet edeceğini söylediğini ifade etmişti. Tanık, bunun üzerine Mustafa Yaşar’ın “Sen şikayetini yap, onlar beni bulur” dediğini, ardından Yaşar Coşkun’un sağlık çalışanına kafa atarak olay yerinden kaçtığını ifade etmişti.

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TEHDİT'TEN BERAAT

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sağlık çalışanı Mustafa Yaşar’ın avukatı, sanığın, Yaşar’ı darp ederek kemik kırığı ve kalıcı iz oluşturacak şekilde yaraladığını söyleyerek, verilecek cezada indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi. Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ‘Tehdit’ suçundan beraatine karar verilmesini, ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan ise 3 yıl 4 ay 15 günden, 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan hakim, sanık Hakan Coşkun’u, ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapisle cezalandırdı.

Mahmut Doğan

Doktor Doğan’a saldıran tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görev yapan Doktor Mahmut Doğan'ı darbeden şüpheli tutuklandı. Çınar Aile Sağlığı Merkezi'ndeki görevi sırasında doktor Mahmut Doğan'a saldırıp yumruk ve tekme atarak yaralayan şüpheli Y.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis eşliğinde Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Y.İ'nin ‘Basit yaralama’ suçundan tutuklanmasına karar verildi. Saldırganın yumruk ve tekmeleriyle yaralanan Doğan'a ilk müdahale buradaki sağlık ekiplerince yapılırken, şüpheli Y.İ. polis tarafından gözaltına alınmıştı.