Hep birlikte Refah'a gidelim

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tüm Filistin'in Müslümanların kalesi olduğunu düşünce ve faaliyet birliğiyle açıkça göstermeleri gerektiğine dikkat çekerek, "Bunu göstermek için Refah'a gidebiliriz, baskıyı artırdığımız gibi meselelere dikkat çekebilir ve farkındalığı artırabiliriz. Bunu dünyanın her tarafından hemfikir bakanlar grubu olarak yapabiliriz" dedi. Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

SOKAKLARIMIZ KIŞKIRTILDI

Gazze'deki acının tarifsiz olduğunu kaydeden Fidan, "Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in, insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz" dedi. Söz konusu durumun umutsuzluğu körüklediğini belirten Fidan, "Bu, çaresizliği artırıyor ve adaleti kendileri sağlamak isteyenleri teşvik ediyor. Sokaklarımız duygusal olarak kışkırtılmış ve gergin durumda" diye konuştu. Bakan Fidan, "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var" dedi. Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Refah'ta tuzağa düşürülen Filistinlilere" yönelik bir operasyonun "şart olduğu" propagandasını yaptığını vurgulayarak, "İsrail, bizim çok iyi bildiğimiz her türlü yol ve yönteme başvuracaktır" dedi. Fidan, "Sivil toplum ve insan hakları örgütlerinin riskleri göze alarak Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Gazze halkını, İsrail'in merhametine ya da hegemon güçlerin lütfuna bırakmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

AKDENİZ'DEKİ ADA İSRAİL'İN MÜHİMMAT ÜSSÜ

İsrail üzerindeki baskıyı artırmaları gerektiğini kaydeden Fidan, bunları yaparken "koyun postuna bürünmüş kurtlara" dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Fidan, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze'nin tam karşısında Akdeniz'in ortasında bir Ada, İsrail için silah ve mühimmat lojistik üssü haline geldi. Bu Ada, hala Gazzeliler için insani merkez adı altında bu amaca hizmet ediyor. Böyle ülkelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca İsrail'e silah satışını durdurma kararımızın uygulanmasını da gözlemlememiz gerekiyor."

İsrail'in uluslararası üyelikleri askıya alınsın

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda kabul edilen kararda, İsrail’in uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunuldu. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sona erdi. Toplantıda kabul edilen kararda, Türkiye’nin önerisi üzerine İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapılarak, bu çerçevede muhtemel bir anlaşmanın uygulanması için garanti mekanizmasına olan ihtiyacın altı çizildi. Filistinli siviller için pratik ve etkin korumaya yönelik bir mekanizma oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan kararda, İsrail’in başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunuldu. Kararda Filistin'i tanımayan ülkelerin tanıması talep edilirken, İsrail’in savaş sonrası senaryoları kınanarak reddedildi. BM’ye İsrail’in kara listeye alınması çağrısı yapılarak FKÖ’nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu vurgulandı.

ABD ile yedinci stratejik toplantı

F-16 satışının onaylanması ile temasların sıklaştığı Türkiye-ABD hattında, gözler dışişleri bakanları görüşmesinde olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken’ın daveti üzerine 7-8 Mart’ta ABD'yi ziyaret edecek. Ziyarette ekim 2021'de tesis edilen stratejik mekanizma kapsamında 7’nci Türkiye-ABD stratejik mekanizma toplantısı da gerçekleştirilecek. Stratejik mekanizma toplantısı çerçevesinde taraflar geniş bir yelpazedeki ikili iş birliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Bakan Fidan’ın ABD programında senato üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Biden'ın Milli Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de görüşmesi bekleniyor. Düşünce kuruluşlarının etkinliklerine de katılacak Fidan, FETÖ ve PKK/YPG ile mücadelede Türkiye’nin beklentilerini muhataplarına iletecek.











