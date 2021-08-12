​Hep böyle olun: Hiç alışık olmadığımız mesajlar

Milli meselelerde aykırı tutumları ile toplumdan tepki çeken CHP’li isimler Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ıların 11 Ağustos 2017’de şehit ettiği Eren Bülbül’ün ölüm yıl dönümünde yaptıkları paylaşımları ile şaşırttı. Eren Bülbül için sosyal medya platformu Twitter’de açılan ‘iyikivarsınEren’ hastaginde CHP’nin İstanbul İl Canan Kaftancıoğlu, eski milletvekili Eren Erdem gibi marjinal isimleri de paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu, ağustos 2016’da bir paylaşımında “Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalça politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık” demiş, 2013’de Paris’de öldürülen PKK’lı Sakine Cansız için de “İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” paylaşımını yapmıştı. Eren Erdem de FETÖ’nün kapatılan yayın organlarına desteğe koşmuştu.

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GÜNDEM Şehit Eren Bülbül mezarı başında dualarla anıldı

GÜNDEM Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi: Oğlum Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında 41 kurşun yedi

BAŞLARINA TAŞ MI DÜŞTÜ

CHP’li isimler Mahmut Tanal, Engin Özkoç, Özgür Özel, Oğuz Kaan Salıcı, Veli Ağbaba ve Gamze Akkuş İlgezdi de ‘iyikivarsınEren’ tweeti attı. Suriye’de PKK’ya arka çıkıp TSK operasyonlarına itiraz eden CHP, “Libya’da, Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?” diyerek Paris ve Atina’yla da paralel tutum aldı. CHP’lilerin Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili çok tartışılan açıklamalarından birini CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yapmıştı. Türkiye’nin, BM’nin tanıdığı Libya meşru hükümeti UMH’ye desteğini eleştiren Altay, “seküler” diye andığı darbeci Hafter’den yana tavır alınmasını istedi. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da “Devletin ordusu Katar’a satılmış” açıklamasını yaptı. Gara Operasyonu’nda da hükümeti sorumlu tuttu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gara’da Türk vatandaşlarının PKK tarafından şehit edilmesine ilişkin “Bu infazdan bir sorumlu varsa ‘Her şeyi ben yaptım’ diyen, bir başarı olduğunda ‘Ben’ diyen birisi varsa bu operasyonun siyasi sorumluluğunu ‘Ben’ diye alacak” dedi.

HAYAT ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filminin ikinci fragmanı bugün yayınlandı: Eren'in şehadetinin üzerinden 4 yıl geçti

GÜNDEM Türkiye’nin Eren’i

Hiç unutmadık!

Trabzon’un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15) ve Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, ölümünün 4’üncü yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı.