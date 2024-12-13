'Hep otuz üç yaşında' bugün vizyonda

TDV İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveninin anlatıldığı 'Hep Otuz Üç Yaşında' filmi bugün vizyona giriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Film, bu toprakların ilim, irfan ve hikmetle nasıl ayağa kalktığını anlatıyor" dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveninin anlatıldığı "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi bugün vizyona girecek. İslam coğrafyasında tamamlanmış özgün ansiklopediler arasında gösterilen 46 ciltlik eser, 33 yılda bitirildi. TDV'nin en önemli eserleri arasında gösterilen İslam Ansiklopedisi'nin hikayesi beyaz perdeye taşındı. İslam Ansiklopedisi serüvenini anlatan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi bugün vizyona girecek.
GENÇLERE İLHAM OLACAK
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, Hep Otuz Üç Yaşında filminin insanlığın hafızasını diri tutmaya adanmış bir çabanın, ilim ve irfan yolunda gösterilen fedakarlığın sinema diliyle hayat bulmuş hali olduğunu belirtti. Filmin 33 yıllık emek ve büyük fedakarlıklarla fasikül fasikül heyecanla büyütülen TDV İslam Ansiklopedisi'nin tarihe ışık tutma hikayesi olduğunu vurgulayan Erbaş, "Film, bu toprakların ilim, irfan ve hikmetle nasıl ayağa kalktığını anlatıyor. Bir milleti, bir medeniyeti, hatta zamanın derinliklerinde unutulmuş bir ideali yeniden hatırlatıyor. Bilginin en büyük güç olduğunu, yazmanın tarihe tanıklık etmek olduğunu yeniden hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu. Erbaş, tarihin, birikmiş hatıralar ve hafızalardan ibaret olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu film, ansiklopedinin yazım sürecini anlatırken aslında yalnızca bir dönemi değil, ortak bir idealin, kolektif bir iradenin ve azmin hikayesini bizlere sunuyor. Film boyunca gördüğümüz her detay, yalnızca bir ansiklopediyi değil, onu var eden hayalleri, korkuları ve umutları da anlatıyor. Bu filmde, bir araya gelmesi imkansız görünen binlerce insanın, ilme ve insanlığa duyduğu sevdayla nasıl bir araya geldiğine tanıklık ediyoruz. Bu film, yalnızca tarihsel bir anlatı değil, gençlerin cesaretlerini perçinlemek ve bu büyük emaneti daha ileri taşımalarını sağlayacak bir ideale ilham olmak için yapılmış güçlü bir çağrıdır."
TÜBA ÖDÜLÜ ALDI
İSAM'dan paylaşılan bilgiye göre, TDV İslam Ansiklopedisi'nin dünyada Müslümanlarca hazırlanan ve tamamlanan, hem madde listesi hem de içerik ve üslup açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedi olduğu belirtiliyor. 1983- 2016 döneminde 33 yıllık çalışmanın ardından 44 cilt halinde hazırlanan ansiklopedi, 2014'te Cumhurbaşkanlığı, 2019'da da Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından ödüle layık görüldü.
BELGESEL NİTELİĞİ TAŞIYOR
Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği kurmacabelgesel film, TDV İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini beyaz perdeye taşındı. Başrolünde Birhan Tut’un oynadığı belgeselin oyuncu kadrosunda ise Hüseyin Soysalan, Muttalip Müjdeci, İsmail Düvenci, Mert Asker, Kübra Tüzgün, Mustafa Karaoğlu, Emre Coşkun, Zeki Ocak, Barçın Çalış, Reyhan Nur Çalıkoğlu ve Alper Banko yer alıyor. Filmin özeti şöyle: Hikaye iki kurmaca karakter üzerinden seyreder. Niyaz ve Ekmel. Niyaz ilahiyat fakültesini bitirmiş genç bir akademisyen, Ekmel üniversitede altmışlı yaşlarda bir hoca. İki karakterin yolları Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde kesişir. Türkiye tarihinin kolektif bir hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birisinin 33 yıla yayılan çarpıcı hikayesi...