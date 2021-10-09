​Hepsi Kavala için toplandı

Açıklamaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Zeynel Özen ve Zübeyde Gülüm, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da destek verdi.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, “15 Temmuz darbe girişimi” ve “Gezi Parkı olayları”na ilişkin yargılanmasına başlandı. Osman Kavala’nın serbest bırakılması için defalarca karar alarak Türkiye’ye baskı yapan Avrupa Birliği (AB) ile ülkelerin temsilcileri dün Çağlayan Adliyesi’ndeydi.

KONSOLOSLAR GÖREVDE

İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre ve Almanya başkonsolosları, ABD konsolosluk görevlisi, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Sorumlusu Milena Büyüm’ün yanı sıra CHP ve HDP Milletvekilleri de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı takip etti. Tutuklu sanık Osman Kavala da duruşmaya görüntülü olarak katıldı.

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Nacho Sanchez Amor

TUTUKLU KALACAK

Avukatlar Ali Rıza Dizdar, Ömer Kavili, Ersan Şen, Yıldız İmrek ve Tuğçe Tuğba Köksal duruşmada söz alarak yargıyı hedef alan ifadeler kullandı. Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar ise müvekkilinin dosyasının ayrılmasını talep etti. Dava sonunda Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

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CHP VE HDP’DEN DESTEK

Gezi olaylarının organizatörleri arasında bulunan Taksim Dayanışması Platformu duruşma öncesinde açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Zeynel Özen ve Zübeyde Gülüm, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan da destek verdi.