Her adımı atarız

Külliye’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Münbiç’teki yol haritasının bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi. Bu konuda birtakım “oyalama taktikleri”nin devreye girdiğini üzülerek gördüklerini belirten Kalın, “Bizim her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz, artık bu oyalama taktiklerinin bir kenara bırakılması. Şimdi normalde bu eğiticilerin eğitilmesi, ondan sonra sahadakilerin eğitilmesi, ondan sonra ortak devriye süreçlerinin aslında çok önceden tamamlanmış olması gerekiyordu.” ifadesini kullandı.

BİZİM ZİHNİMİZ NET

Çeşitli gerekçelerle sürekli yol haritasındaki tarihlerin ötelendiğine işaret eden Kalın, şöyle devam etti: “Mesele sadece PYD/YPG’nin Fırat’ın doğusuna geçmesi meselesi değil, ondan sonra ne olacağıyla ilgili de bizim zihnimiz net aslında. Yani terör örgütünün her unsuruna karşı Suriye sahasında biz kendi ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız, geçmişte attığımız gibi. Fırat Kalkanı’nda, Afrin’de başka yerlerde olduğu gibi Cerablus’da El Bab’da ve diğer yerlerde. Bizim tabii ki beklentimiz ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği desteği artık sonlandırmasıdır.”

GÜNDEM Seçime değil yenilgiye hazırlık