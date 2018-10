Her adımı atarız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Münbiç’teki oyalama taktiğinin büyüyen bir sorun olduğunu kaydetti. Kalın, “Suriye’de, teröristlere karşı güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız” dedi.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 04:00 Yeni Şafak