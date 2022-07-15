​Her ayın 15’inde şehitlere hatim

15 Temmuz Derneği “Her Ayın 15’inde 251 Hatim Programı”yla Türkiye’nin farklı şehirlerinde 251 hatim duası okutup 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ediyor. Hatimlerin duası, akşam namazı sonrası Türkiye’nin tarihi camilerinde okunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen hatim programı, bu sene Niğde, Elazığ, Bolu ve Hatay’da gerçekleştirildi. Her ayın 15’inde düzenlenen hatim programının Haziran ayı programı Niğde’de yapıldı. Dışarı Camii’ndeki hatim programına, Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Eğitime Destek Platformu Başkanı Abdulgani Özkan, Niğde Müftüsü Osman Ayas, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Dernek Başkan Vekili Tarık Şebik, Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Varank Arslantürk ve Sedat Ayyıldız ile Niğde’de ikamet eden 15 Temmuz şehit yakınları katıldı. Programda, 15 Temmuz şehitlerine dua edildi, STK’lar da o gece yaşananları anlattı. İsmail Hakkı Turunç, “Türkiye’nin tüm vilayetlerinde her ayın 15’inde bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin ruhuna hatim programı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

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