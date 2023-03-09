Her başlık kriz çıkarır

Ortak cumhurbaşkanı adayı krizini 5 günlük bir pazarlıklarla aşan 6’lı Masa’yı, seçim sürecinde yeni sorunlar bekliyor. Her biri birbirinden çetrefilli konu başlıkları, 6 ortağa göre farklı önem taşısa da masadaki çıkar çatışmalarını daha da derinleştirecek nitelikte. İşte önümüzdeki süreçte ortakları karşı karşıya getirecek sorunlardan bazıları:

BAKANLIK DAĞILIMI BELİRSİZ

* Kulislerde en çok merak edilen konu milletvekili listeleri. Masada liste ortaklığına mesafeli yaklaşan İYİ Parti, “Küçük paydaşlara kapıları kapattığı” için gözler CHP ile DP, DEVA, SP ve Gelecek arasında yaşanacak liste pazarlıklarında olacak.

* 6’lı Masa’nın yayınlandığı son bildiride bakanlık dağılımı konusundaki muğlaklık giderilemedi. Masa paydaşları, seçim gününe kadar bir çözüm üretemezse, olası seçim galibiyetinden sonra kabinenin nasıl şekilleneceği bilinmiyor. Bu noktada seçimlerden önce yapılan anketlerin yol gösterici olacağına dikkat çekenler, eğer ki seçim sonrasına kadar bir formül bulunamaz ise alınan oy miktarının esas alınacağına işaret ediyor.

OYLAR NASIL HESAPLANACAK?

* SP, DP, Gelecek ve DEVA seçime kendi listesi ve amblemiyle girerse oyları YSK tarafından hesaplanacak. Ortak liste ile girmeleri halindeyse oy oranının liste sahibi parti tarafından ölçülmesi bekleniyor. Bu da ortakları karşı karşıya getirecek.

EN ÇOK BAKANLIK CHP’DE

* Masadaki tüm ortaklara bir bakanlık ve bir cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek. Bu noktada, CHP kulislerinde “Henüz oy oranına göre bakanlık tartışmasının açılması için erken” diyenler, “Oya göre bakanlık eşitlik ilkesi ile çelişiyor” görüşünde. CHP kulislerinde, partinin en çok bakanlık koltuğuna sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun da başkan yardımcısı olmasından ötürü de cumhurbaşkanlığı kabinesinde CHP ağırlıklı olacak.

BAŞKANLIK DURUMU HAVADA

* CHP kaynakları, “Yavaş ve İmamoğlu’nun ancak olası seçim galibiyetinden sonra cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesinin mümkün olduğunu” ifade ediyor. Ancak 6’lı Masa bildirisinde yer alan “uygun zaman ve “tanımlanmış görev” ifadelerinin havada kaldığına dikkat çekiliyor. Bu durumda İYİ Parti’nin konuyu sıcak tutması başkentte beklentiler arasında.

Amblemli mi amblemsiz mi?

Demokrat Parti’nin CHP listelerinden gireceği konuşulurken diğer partilerin durumu belirsizliğini koruyor. DEVA, Gelecek, Saadet partilerinin, seçimlere kendi amblemleri ve kendi listeleriyle girme noktasında Demokrat Parti’yi kıstas alması bekleniyor. DP’li üst düzey bir yönetici, “CHP listesinden seçimlere girmemiz noktasında bize baskı var. Kendi amblemimizle seçime girersek oylarımızın artacağını savunan kurmaylarımızla genel başkan arasında bu konuda istişareler sürüyor. Biz masada en düşük oya sahip olan ortak olduğumuz için kendi amblemimizle seçime girersek, diğerleri de seçime kendi liste ve amblemleriyle girmek isteyecek” dedi.

HDP ile bakanlık pazarlığı

6’lı Masa’nın HDP ile kuracağı olası ilişkiler de ortakları bekleyen sıkıntılardan biri. Her ne kadar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “HDP’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşme davetinde bulunmasını” sıcak mesajlarla değerlendirse de HDP’ye dönük masadaki soğuk tutumu hafızalarda tazeliğini koruyor. Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olarak ilan edilmesi sonrasında ise HDP’den gelen davete CHP, Grup Başkanvekili Özgür Özel aracılığıyla göz kırptı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak yaklaşan HDP’nin tutumu perde gerisinde yeni bir pazarlığın habercisi olarak değerlendiriliyor. HDP, etiketi olmayan ancak HDP’nin işaret ettiği isimleri Kılıçdaroğlu’nun iş başına gelmesi durumunda kabineye taşıyacağı kulislerde iddia olarak ortaya atılıyor. Söz konusu iddiaları ise geçtiğimiz aylarda CHP’li Gürsel Tekin’in HDP’ye bakanlık verilebileceği çıkışı kuvvetlendiriyor. Böyle bir olasılıkta diğer ortakların yaklaşımı büyük merak konusu.







