Her mahalleye aile danışmanı

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında her mahallenin bakanlık tarafından tanınan bir danışmanı olması için çalıştıklarını kaydetti.

AİLE ANALİZ EDİLECEK

Göktaş, "Her mahallenin Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tanınan bir danışanı olsun istedik. Pilot projelerimize de o minvalde bakıyoruz" dedi. Personelin önleyici tedbirler açısından da aile ziyaretlerinde bulunacağına işaret eden Göktaş, "Bir mahallede sadece, onun çocuğu var mı? Kaç kişiye bakıyor, diye değil de o ailede şiddet riski var mı, yoksulluk riski var mı, çocuk okula gidiyor mu, evin durumu nedir, evde şehit yakını var mı, gazi var mı, yaşlı var mı, kadının psikolojik durumu nedir, çalışıyor mu, bunları da analiz etmek istiyoruz " diye konuştu.

KOMŞUYA DA SORULACAK

Mahallelerde şiddet hissiyatı üzerine de özel bir çalışma yapmak istediklerini belirten Göktaş, kadını şiddetten korumak için, "Aile içi şiddet bulgusu var mı? Belki hissedilir yani o (komşu) diyecek ki, ben böyle bir şey his settim. Biz de oraya özel bir ekip göndereceğiz" dedi. Göktaş, şiddete yönelik ve şiddeti önlemeyi amaçlayan bir eylem planının varlığına işaret ederek, "Kadını güçlendirirken Aile Eylem Planımızı ondan bağımsız düşünemeyiz" ifadelerini kullandı.

KADINLARA FİNANSAL OKURYAZARLIK

Kadınlarının finansal okuryazarlığını artırmak için SPK ile bir protokol imzalandığı bilgisini paylaşan Bakan Göktaş, "Bu protokolle kadınlara yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinin kapsamını daha da genişleterek farklı kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.







