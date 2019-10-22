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EĞİTİM

Her öğrenci için e-Portfolyo

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her öğrenci için bir e-Portfolyo oluşturulacağını söyledi. Selçuk, “e-Portfolyo, çocuğun tüm okul yaşamında elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyasıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturulacağını söyledi. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Binası Başöğretmen Salonu’nda, 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedeflerinden “e-Portfolyo” projesinin detaylarını anlattı. Öğrencilerin okul yaşamı boyunca akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok sonuç elde ettiğini dile getiren Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

OKUL İÇİ VE OKUL DIŞINDAKİ BAŞARILAR

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturduk. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize süreklilik sağlayan bir imkan tanıyacaktır. e-Portfolyo, çocuğun tüm okul yaşamında aldığı sonuçlar, elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyasıdır. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımı da öğrenci e-Portfolyo’sunda yer almaktadır. Hatta öğrencinin kendini tanıttığı bir bölüm, okuduğu kitapların adları, kitapların sayfa sayıları ve bu bilgilerin grafiksel analizleri de bulunmaktadır” Selçuk, “e-Okul sistemine kayıtlı her öğrenci, e-Portfolyo sistemine kayıtlı olmakla birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden e-Portfolyo’suna erişim sağlayabilir” şeklinde konuştu. Bu arada, ilk etapta ortaokul ve lise için hazırlanan uygulamanın, ilkokul için de hazırlık çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fedakar öğretmene teşekkür

  • Osman Yılmaz
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla’da görev yaptığı okulda, yaz tatili yapmak yerine 430 sırayı onaran beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz’ı arayarak teşekkür etti. Osman “Dün biz okuyorduk bu sıralarda, bugün öğrencilerimiz okuyor. Yarın başka öğrenciler okuyacak. Nihayetinde devletimizin malı, sahip çıkmamız gerekiyor. Çok da güzel oldu” diye konuşmuştu.

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